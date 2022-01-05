「小寒」不冷一區達26.9度　天文台料季候風明殺到　周末低見16度

今日（5日）是二十四節氣中的「小寒」，但天氣並不寒冷，多區更升溫至攝氏25度，其中元朗公園在正午時分達26.9度。天文台預告，一股東北季候風會在明早抵達廣東沿岸，料將帶來稍涼天氣，天色普遍晴朗；至下周一股季候風補充「接力」，氣溫再度下降，料下周三及四（12及13日）市區最低氣溫跌至15度。



本港今日陽光普照，市區最高氣溫升至23.6度，但仍未破1931年的「小寒」26.1度高溫記錄。

周末降溫有陽光

隨著華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在明早抵達廣東沿岸，並在未來數日帶來稍涼的天氣，該區普遍晴朗，內陸日夜溫差較大。天文台預測，明日市區仍高見22度，隨後數天氣溫稍降，至周六及日（8及9日）市區最低氣溫降至16度，但持續有陽光。

天文台又預測，一股季候風補充會在下周中期影響華南沿岸，該區氣溫再度下降，料下周二（11日）日間最高氣溫達21度，但晚上轉涼，跌5度至16度，隨後兩日早晚清涼，市區最低氣溫只有15度，濕度跌至55%，日間天氣乾燥。參考自動分區天氣預報，下周三石崗、上水及打鼓嶺氣溫或跌至寒冷水平，其中打鼓嶺氣溫低見11度。

▼12.26聖誕節Boxing Day寒冷天氣警告生效▼

