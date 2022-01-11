大帽山今早僅3.9度　天文台料下周初再轉涼有雨　「大寒」感清涼

一股東北季候風補充昨晚抵達廣東沿岸，並迎來一兩陣雨，今早尖沙咀天文台總部最低氣溫降至攝氏13.7度，大帽山更只有3.9度。

天文台預測，受一股季候風補充影響，下周初天氣再度轉涼，下周二（18日）市區最低氣溫只有15度，周末起亦一連4日有雨，涼意更趨明顯，料至二十四節氣中的「大寒」，天氣仍然清涼。



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東北季候風正影響廣東，本港今早各區氣溫普遍較昨日低約3度，元朗公園、打鼓嶺、大美督、大埔、山頂等地區跌至12度以下，而大帽山也只有3.9度，近中午時分稍稍回暖。

天文台預測，東北季候風會在未來兩三天影響華南，沿岸地區早上持續清涼，料明日市區最低氣溫只有15度，早晚天氣清涼，短暫時間有陽光，翌日迎來晴天，市區最高氣溫稍回升至21度。

本港今早各區氣溫普遍較昨日低約3度，元朗公園、打鼓嶺、大美督、大埔、山頂等地區跌至12度以下，而大帽山只有3.9度。（天文台網站截圖）

下周初再轉涼

一股偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，屆時雲量增多，天文台預測周六（15日）短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，下雨天持續至下周初，料下周日及一（16及17日）更暫別陽光。同時，受一股季候風補充影響，下周初天氣亦會再度降溫，天文台料下周一晚轉涼，翌日市區低見15度，早上清涼及有一兩陣雨，早上返工返學要尤其注意保暖。

下周四（20日）是二十四節氣中的「大寒」，天文台料當日氣溫未達寒冷水平，僅迎來清涼的早上，日間部分時間有陽光，市區氣溫介乎16至21度。

（天文台網站截圖）

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