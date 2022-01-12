周末稍回暖　天文台料下周初再轉涼　下周二起一連4日低見15度

受東北季候風影響，天氣繼續涼浸浸。天文台預料，這股季候風會在本周後期被一股偏東氣流取代，周末期間日間氣溫稍為回升，周六（15日）市區最高氣溫達21度。但是，隨著一股季候風補充下周「接力」，初期迎來下雨天，下周一（17日）晚上再次轉涼，其後一連4日市區最低氣溫重返15度，打鼓嶺或再降至11度。



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本港今日天氣清涼，市區最低氣溫降至14度，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸，料大致多雲，下午短暫時間有陽光。天文台預測明早仍然清涼，市區低見15度，但大致天晴及乾燥，日間氣溫回升至20度。

天文台預測，東北季候風會在本周後期被一股偏東氣流取代，周末期間日間氣溫稍為回升，料周六部分時間有陽光，市區最高氣溫稍稍上升至21度。

下周一晚再轉涼

一股季候風補充會在下周初至中期影響華南，該區天氣再度轉涼及有幾陣雨。天文台料下周日天氣仍然較和暖，稍後有一兩陣雨，其後多日繼續迎來下雨天；又預測下周一晚上天氣轉涼，市區低見16度，且離岸間中吹強風，至近下周末天氣仍然清涼。

下周四（20日）是二十四節氣中的「大寒」，天文台預測當日早上清涼，大致多雲，部分時間天色明朗。參考自動分區天氣預報，料當日有兩區氣溫跌至寒冷水平，包括石崗及打鼓嶺，內陸地區日夜溫差較大。

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