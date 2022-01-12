屯門檢測｜採樣站再現千人人龍　街坊企到腳軟：仲限咩聚啫咁多人

屯門區疑現隱性傳播鏈，愛定商場藥房群組疫情擴大，屯門多個檢測中心昨(11日)排隊等檢測人龍由日到深夜未散。雖然政府其後宣布區內今日（12日）會增設8個流動採樣站，但等撩鼻人龍早上再舖滿區內。

在兆麟社區會堂檢測中心，上午8時開始前已有大批街坊排隊，有市民透露人龍清晨已出現，目測近千人排隊，由隊頭行到近翠寧花園的隊尾也需5至6分鐘時間，有市民帶著椅子、書本、甚至針織到場解悶。

不少街坊已有心理準備企足3小時，有人笑言「朝早郁吓腳骨力，當行山。」但也有人心急如焚，不滿相關安排，炮轟政府安排失當：「無陰性結果證明無得返工啊！」、「企到好辛苦啊，從來都未試過，限咩聚令啫咁多人。」



今日新增設的檢測中心友愛體育館，門外大排長龍。（余俊亮攝）

變種病毒株Omicron爆發，屯門疫情嚴重，居民人心惶惶。位於屯門安定友愛社區中心的流動採樣站，由昨午起已大排長龍，晚上截龍時引發街坊鼓譟。

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街坊9點到前面已有近千人：預排3個鐘

今早排在人龍較後位置的陳女士稱，早上9時左右已來到，但前面已排有過千人。她透露，跟她住同一層的鄰居剛完成檢測，但對方已經由清晨六時左右開始排隊等候。被問到預計需要排多久，她道：「三個鐘啦，隊頭行過嚟都要兩個字，唉，等下啦，我哋去行山，朝早9點幾行都行到1點幾都冇得坐啦。」

林女士（左）稱今早清晨已見排隊人龍：「好辛苦呀，從來都未試過，咁多人限咩聚令。」陳女士（右）則認為自己檢測求安心「排隊三個多小時，當去行山。」（梁思行攝）

等了又等感不滿 轟政府安排增染疫風險：仲限咩聚令啫咁多人

不過，她身後的林女士則不認同：「你行山都唔到呢啲真係要喺度企，企喺到捱苦。」她苦笑指住在附近樓上，今早從家裏往下望時已見到隊尾排到這個位置，過一會兒輪到她來排隊時，隊尾依然維持在這個位置。她亦不滿，排隊時的人群聚集都會有可能出現感染風險：「仲話限聚令，限咩聚令啫，咁多人根本就多餘。」

李小姐稱公司沒有陰性結果證明不能上班，覺得「好麻煩，好晒時間。」（梁思行攝）

沒有陰性結果證明不能上班 李小姐抱怨：周圍都人龍唔知政府有乜安排呢？

另一位李小姐抱怨，公司要求若沒有陰性結果證明則不能上班。她稱自己昨晚及今早曾到過其他檢測中心，但發覺處處都是人龍，排隊人數相約，最後唯有選擇最早開門的兆麟社區會堂。她稱基本上住友愛、安定邨的居民都會路過愛定商場，受影響範圍如此龐大，政府又急需市民密集式地這樣排隊等候「好麻煩、好浪費時間，唔知政府有乜安排。」

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該區區議員甄紹南接受查詢時表示，兆麟及安定社區中心檢測名額昨日早爆滿，因有不少市民會到愛定商場買餸，他認為政府早已得知愛定商場需強檢，應該即時安排增設多個流動檢測站。

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼

