Omicron｜屯門檢測人龍入夜未散　居民憂不做會罰款：可唔嚟咩？

變種病毒株Omicron爆發，屯門疫情嚴重，居民人心惶惶。位於屯門安定友愛社區中心的流動採樣站，由今日下午起已大排長龍，記者目測估計同一時段最少超過2,000人輪候，入夜後人流仍然未散，有居民指等待近5小時始成功檢測。職員表示，部份街坊誤以為居於附近同需到場強檢，令人流倍增，今晚已截龍，將會為所有排隊人士完成檢測，始會「收隊」。



有居民表示，因曾到患者到訪地方，安心出行程式不停「嘟嘟嘟」，若果忽視擔心被執法人員發現而要罰款，「可以唔嚟咩？」



▼1月11日，屯門檢測站日間排長龍▼



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衞生防護中心今(11日)公布，屯門愛定商場東亞大藥房老闆一家四口相繼中招，曾到訪多個地點，納入強制檢測範圍；與此同時，居於屯門寶田邨、於竹篙灣檢疫中心工作的51歲女保安初步確診，中心指屯門或存隱性傳播鏈。

華大職員：部份街坊誤以為住附近就必須強檢

入夜後人龍未見減少，陸續有街坊到場查詢，有華大職員見狀告知早已「截龍」，可於明日再前來檢測；另有職員不斷安撫市民，多次勸喻在馬路側邊等候的街坊小心。在場職員強調，檢測站會完成現時等候的人龍才會離開，「我哋唔會走，做到做晒為止，唔使緊張」，又說相信部份街坊誤以為居住在附近必須到場強檢，令人流倍增。

該職員又提到，人流之多超乎想像，只能努力完成工作，「我哋公司接咗我哋就要做好，突然之間咁多人，唔夠人手都要做好」，他又指，港府已預告明日檢測站會增多，希望屆時可疏導人潮。

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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居民排五小時完成檢測：你唔理個電話又嘟嘟嘟

鄭女士由下午3時到達，至晚上8時始完成檢測，「安落晒，完成第一次！」惟對於兩日後再需排隊檢測，大感無奈，「冇辦法㗎，你唔理個電話（安心出行程式）又嘟嘟嘟，叫我記得要檢測，唔做又驚要罰錢，可以唔嚟咩？」

推着輪椅來的婆婆與家人由下午4時開始排隊等檢測，排到過了晚飯時間仍未能採樣。（梁煥敏攝)

長者等4小時仍未能檢測兼未食飯：我只係食到個包

晚上等候檢測的人龍已減少，但相信在原定晚上9時關門之前，難以完成所有居民的檢測行動，有推着輪椅來的婆婆無奈説，今日下午才發現電話有提示訊息指需要進行檢測，因此到來排隊等侯，「我晏晝4點就喺度，你話我等咗幾耐？」她帶著行動的不便的伯伯到來，已經幾度因為陪同他去洗手間而增加了輪候時間，加上天寒地凍，輪候時間太長，現時已經過了晚飯時間，仍然難以用餐，「我只係食到個包，阿伯仲扭計要食三文治，依家邊度都冇嘢食，點買？」

雖然已經等候4小時，但她沒有氣餒，還說，「如果唔做檢測，逼我入去竹篙灣仲慘，到時乜嘢都冇得食，仲要響度等過年。」

▼1.11屯門寶田邨第3座封區檢測▼

