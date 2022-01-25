虎年｜天文台年廿八至年初三陰濕凍　最低13度　新年首三日有雨

距離農曆新年還有一星期，天文台預測一股強烈東北季候風會在周末期間抵達廣東，料周六（即年廿七，29日）晚上開始降溫，至翌日年廿八（30日）市區再跌至攝氏13度，意味大掃除也未需急於把「寒衣入櫳」。

踏入虎年，天文台料大年初一至年初三「赤口」（2月1日至3日）都迎來「涼浸浸」天氣，多雲又有雨，其中年初二市區亦低見13度。



▼1.24昂坪廣場櫻花已經開花▼



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昂坪廣場櫻花開

冬將去，春將來，作為春花之一的櫻花已悄悄開花。其中香港「花見」場所之一的昂坪360纜車的昂坪廣場，數年前栽種的一批山櫻及南國早櫻已經盛開。

▼去年農曆年初一，善信到黃大仙祠參拜情況 ▼



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一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，另有一個低壓區為菲律賓南部帶來不穩定天氣，本港今日天陰陰，市區氣溫介乎17至21度，料未來兩、三日繼續多雲有雨，市區最高氣溫升至21度，天氣較和暖，料周五（28日）能見度較低。

年廿八市區跌至13度 日間有陽光

廣闊雲帶會覆蓋華南及南海北部，天文台預測一股強烈東北季候風會在周末期間抵達廣東，料周六初時仍有一兩陣雨，能見度較低，日間轉為短暫時間有陽光，市區最高氣溫達20度，但晚上氣溫顯著下降，市區低見16度。

下周日是年廿八，天文台預測當日早、晚相當清涼，市區氣溫進一步跌至13度，日間部分時間有陽光，自動分區天氣預報也顯示，多區只有12度，上水、大埔、流浮山及石崗只有11度，而打鼓嶺更跌至9度；翌日除夕仍然相當清涼。

東北季候風年廿七至年廿八抵達 氣溫料將顯著下降

天文台在「天氣隨筆」表示，從「地球天氣」預報可見，周日華南等壓線頗為緊密，預料東北季候風會在年廿七至年廿八抵達華南沿岸，該區氣溫會顯著下降，在北風影響下，感覺會「涼涼哋」，故「大掃除」期間不必急於收起厚衣。

東北季候風會在年廿七及年廿八影響華南沿岸，本地氣溫會顯著下降。（天文台圖片）

一月暫未見寒冷天氣 或成有紀錄第四次

本港在本月暫仍未有寒冷日子（即天文台錄得最低氣溫為12度或以下）。天文台表示，除非東北季候風較預期稍強，否則今年可能是有紀錄以來，第四次經歷沒有寒冷日子的一月（其餘三年為1901、1996及2017年）。

過年天陰陰迎多日雨

下月首天是農曆大年初一，天文台預測當日天氣清涼，市區低見14度，大致多雲及有幾陣雨，離岸間中吹強風；至年初二再稍跌至13度，清涼天氣料持續至年初三，且持續有幾陣雨，暫別陽光。市民外出拜年，記緊注意保暖。

▼1.22太子花墟有大批市民買年花▼

