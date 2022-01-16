虎年到｜善信圓玄學院排隊還太歲　盼飲食業早日回復正常

尚有半個月就過年，不少善信趁今日(16日)是星期天，帶備祭品如水果及元寶蠟燭到荃灣圓玄學院還太歲，下午香火鼎盛。有家長攜同小朋友到學院內的「元辰殿」參拜，誠心祈福，有受訪者表示過去一年因疫情並不順利，但希望來年全香港人的健健康康渡過，亦盼飲食業早日回復正常。



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江小姐是其中一名到圓玄學院還太歲的善信，她指比其他人較早參拜的原因有二，一來自己在今天有空，二來想避開人潮。她的祈願離不開疫情，「希望個個都身體健康，香港人都平平安安有工做，希望飲食業早日回復正常。」她亦提到上年並不是過得太順利，「好多時都要睇環境而做嘢，成日都要隨機應變，好多時都要靠自己。」

布小姐是圓玄學院的善信，數十年一直都有到學院參拜。她有一名契爺在學院內唸經40多年，而他亦會在唸經時保佑她，「我係行山識佢，識咗兩年就上咗契，伯伯係塔上面唸咗40幾年經，真係多得佢保佑我。」

丁先生今年是第一次到訪圓玄學院，原因是朋友介紹，上年攝太歲時大概是新年後左右。他沒有攜帶額外祭品，只在學院上購買了些香燭等。「今日都算多人，可能上次拜神少人，今次還太歲就多人。」