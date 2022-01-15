九巴虎年生肖巴士行走103過海線　1.18起於80地點免費派賀年揮春

虎年將至，受疫情影響不能與家人食團年飯，又未能逛年宵感受新年氣氛，九巴於昨日起派出全車橙色老虎設計的虎年生肖巴士，主要行走103號線，由黃大仙竹園來往香港大學蒲飛路，跨越港九多區散發新年氣氛。

九巴另外會在80個地點，包括巴士總站及客務站，免費派發賀年揮春，市民亦可以把新年感覺帶回家。



九巴虎年生肖巴士，設計以橙色為主調，配上虎紋的黑色及亮眼色塊，車身印上活潑生動的老虎頭像，寫上「虎星高照」。九巴指，生肖巴士已於昨日（14日）起走入社區，行走來往竹園邨至蒲飛路的過海線103。市民在黃大仙、樂富、九龍塘、紅隧、銅鑼灣、灣仔至中環及半山一帶，都有機會見到它的身影。

1.18起免費派虎年揮春

九巴表示，亦會在下周二（18日）起，陸續在全港逾八十個地點免費派發揮春，包括九巴大型巴士總站及客務站。九巴壬寅虎年賀年揮春與生肖巴士設計為同一風格，並寫上「虎星高照」、「龍精虎猛」字句，寓意新一年福星高照，猶如老虎般精力旺盛，鬥志昂揚。

九巴為全港市民準備虎年賀年揮春，免費索取。（九巴提供）

九巴亦透露，將於一月底推出九巴仔賀年動態貼圖，適用於Signal和WhatsApp，以九巴仔為主角，圖案得意，賀詞鬼馬，藉此祝願全港市民「世一」、「自肥成功」，讓市民即使疫情下無法外出，都可以向親友祝福。