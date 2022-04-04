三月異常暖　創紀錄新高平均最高溫達25度　總雨量較正常高23%

本港剛經歷異常溫暖的三月，該月平均最高氣溫達25度，創有紀錄以來三月份最高，平均氣溫21.5度及平均最低氣溫19.2度，亦分別是有記錄以來三月份第二高及第六高。全月總雨量則為92.7毫米，較正常值多23%，而今年首三個月累積雨量達265.3毫米，較同期正常值多了八成。



▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼



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天文台回顧三月天氣，在3月7日先迎來第一道冷鋒，為本港帶來較清涼及有幾陣雨的天氣，翌日早上本港天氣相當清涼，天文台氣溫下降至全月最低的15度。

第二道冷鋒在該月23日早上橫過廣東沿岸，再為本港帶來清涼及有驟雨的天氣，早上雨勢較為頻密，當日本港多處地區錄得超過50毫米雨量。其後受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本港持續多雲及有幾陣雨，早上天氣清涼。隨著偏東氣流於3月25日稍後逐漸被一股偏南氣流所取代，本港有幾陣驟雨及沿岸有霧，當日橫瀾島的能見度曾下降至500米以下。

（天文台fb圖片）

第三道冷峰新界東北錄50毫米雨量

第三道冷鋒近月底殺到，本港受相關的東北季候風影響，天氣變得清涼，多雲及有幾陣驟雨，早上有霧，港內的能見度曾下降至約1,000米。受一道雷雨帶影響，本港在3月28日多雲有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴，多處地區錄得超過30毫米雨量，新界東北部更錄得超過50毫米雨量。隨著東北季候風緩和，該月最後兩天天色逐漸好轉，有較多陽光及氣溫回升，在最後一天下午天文台氣溫上升至全月最高的29.3度。

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼

