世紀末颱風更勁更長命　中大：對內陸破壞倍增　吹襲時間長5小時

超強颱風「山竹」及「天鴿」年前來襲，港人明顯感受到熱帶氣旋的破壞力，記憶猶新，香港中文大學研究發現，若全球氣候持續變暖，推算至本世紀、即2075年至2099年，颱風登陸時風速將較現時增加每小時7.2公里，其持續時間延長約5小時，移動距離再向內陸增加約92.4公里，意味颱風對陸上破壞力將會增加一倍。



▼2018年颱風「山竹」襲港▼



+ 5

近40年颱風愈來愈強 移入內陸距離增190公里 越南及華南受影響最嚴重

領導今次研究的中大地球系統科學課程副教授譚志勇，與其研究團隊聯同粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心，透過風暴路徑數據，分析1979年至2016年期間的颱風及影響，發現過去40年颱風登陸時強度普遍上升，風暴持續時間平均延長2至9小時，移入內陸的距離平均增加30至190公里，其中越南河內及華南地區受到的影響最為嚴重。

全球溫室氣體排放若持續高水平 世紀末颱風將向內陸推進多92.4公里

研究團隊進一步利用氣候模型推算，假設溫室氣體濃度路徑維持在8.5的水平上，即未來全球溫室氣體排放保持在高水平，預計到本世紀末，颱風登陸時的風速將較現時增加每小時7.2公里，其持續時間延長約5小時，移動距離再向內陸增加約92.4公里。有關研究成果已刊登於學術期刊《Frontiers in Earth Science》。

▼10月13日 8號風球下鯉魚門有被風雨破壞痕跡▼



中大：未來更多亞洲內陸地區或面臨嚴峻颱風災害

譚志勇表示，今年6月兩股颱風「煙花」及「查帕卡」為位處內陸的中國河南省帶來連場暴雨，雖沒有直接吹襲河南省，卻為該地區造成巨大的人員和經濟損失；同年9月颶風「艾達」殘餘穿過美國東北部，帶來災難性暴雨，反映內陸地區也會遭受熱帶氣旋帶來的威脅。

他認為，基於氣候變化，未來更多亞洲內陸地區可能面臨更嚴峻的颱風相關災害，故有需要加強有關地區的備災及抗颱風能力的長期規劃，應對與日俱增的颱風威脅。