天文台料今年5至8個熱帶氣旋襲港　風季或10月後結束　氣溫或偏高

去年有八個熱帶氣旋襲港，令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，當中10月的「獅子山」及「圓規」更令天文台一度發出八號烈風或暴風信號。天文台今日（8日）公布2022年展望，預計本港有機會於6月或之前踏入風季，而全年或有五至八個熱帶氣旋進入500公里範圍，數目正常至偏多。

氣溫方面，天文台料受全球暖化和本地城市化影響，今年香港年平均溫度出現正常至偏高的機會較高，而全年雨量的預測則為正常至偏多。



天文台預計本港有機會於6月或之前踏入風季，而2022年或有五至八個熱帶氣旋進入500公里範圍，數目正常至偏多。（天文台Facebook圖片）

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預料一次「拉尼娜」事件將短暫出現 熱帶氣旋數目或偏多

天文台表示，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏低。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，赤道太平洋中部及東部，會在未來一兩個月維持偏冷，但呈逐漸升溫趨勢，預料一次「拉尼娜」事件將會短暫出現，即海水表面溫度則較正常低。

根據天文台資料，如當拉尼娜發生，夏季熱帶氣旋較易受到一股異常的引導氣流推動而進入南海，因此影響香港的熱帶氣旋數目普遍較正常多。天文台指綜合考慮多個因素，包括拉尼娜的發展情況、氣候模式預報和客觀指標後，預料今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目正常至偏多，約為五至八個。另外，預測本港有機會於6月或之前踏入風季，並於10月或之後結束。

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而雨量及氣溫方面，天文台表示，綜合考慮氣候模式及統計方法的預報，預料本港今年雨量為正常至偏多，並提醒市民應為風雨季作好準備。另外，受全球暖化和本地城市化影響，天文台料今年全年平均溫度正常至偏高的機會較高。天文台強調，會利用最新數據在年中左右評估情況，如有需要，會適時更新全年展望。

翻查去年天文台預測，3月時料去年本港全年有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍。而實際上，去年本港有8個熱帶氣旋令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，當中包括超強颱風「雷伊」破紀錄在12月襲港，天文台於去年12月20日上午發出1號風球，是自1946年以來年內最遲發出的熱帶氣旋警告信號。

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