正午升至28度以上　復活節風勢大　限聚令放寬日料有驟雨

天氣持續炎熱，今日（12日）氣溫介乎23至30度，朝早上水及大美督都分別錄得超過30度。天文台預計明日有幾陣驟雨，星期四漸轉天晴。周五（15日）開始一連4日的復活節假期，預計風勢較大，日間氣溫較低，料回落至20度。

政府預計4月21日起放寬社交距離措施，當日天氣料有一兩陣驟雨。



▼4月11日天氣炎熱 天文台總部錄得30.3度▼



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天文台指，廣東沿岸風勢微弱，天色晴朗，在正午時分，本港大部分地區氣溫上升至28度或以上，預計今日下午大致天晴炎熱，並會吹微風。

今日早上已有本港已有3處錄得30度或以上，包括石崗、上水及大美督，而市區亦有約27至29度。

上水及大美督上午曾逾30度。（天文台圖片）

天文台預計，明日有幾陣驟雨，至星期四漸轉天晴，料氣溫最高有30度。預料一股東北季候風會在復活節假期影響廣東沿岸，周五開始風勢較大，日間氣溫較低，周末兩日會有驟雨，下周日只有20至25度，而下周初只有短暫時間有陽光。

4月21日起政府預料會放寬社交距離措施，市民若外出要留意，當日會有一兩陣驟雨，短暫時間有陽光。

首日放寬限聚令當日，4月21日料有一兩陣驟雨。（天文台圖片）

高空擾動會在未來一兩日為華南帶來幾陣驟雨，現時有兩股熱帶氣旋接近本港，其中熱帶氣旋鮎魚會在今明兩日於菲律賓東部徘徊並逐漸減弱，在正午十二時，熱帶低氣壓鮎魚集結在馬尼拉之東南約630公里，預料移動緩慢。

而熱帶氣旋馬勒卡已增強為颱風，現時集結在沖繩島之東南偏南約1390公里，預料向北或西北偏北移動，時速約14公里，會在未來兩三日橫過西北太平洋，並移向日本以南海域。