西北太平洋今年首個颱風馬勒卡形成　天文台預測移向日本遠離香港

本港今日（9日）天晴乾燥，日間炎熱，最高氣溫約攝氏29度，吹和緩東風。直至中午，本港部份地區最高氣溫高逾攝氏29度，包括元朗公園、上水，其中上水最高氣溫達攝氏30度。

西北太平洋首個颱風馬勒卡近日形成，天文台預測馬勒卡移動路徑遠離香港，在未來兩三日橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強，隨後大致移向日本以南海域。



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直至中午，天文台錄得最高溫度為攝氏27度，但本港部份地區最高氣溫達攝氏29度，包括元朗公園、上水，其中上水最高氣溫達攝氏30度。今日天氣仍然是天晴乾燥，日間炎熱，市民出行宜注意補充水份。

未來兩三天持續天晴炎熱 下周中期有幾陣驟雨

天文台展望未來兩三天持續天晴，日間炎熱，下周中期有幾陣驟雨。不過一連4天的復活節假期(15日起)會轉晴，部分時間有陽光，最高攝氏26度。

▼4月5日 下城門水塘存水低至見底▼



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4天復活節長假連日放晴

天文台表示，未來兩三日大致晴朗，日間炎熱，風勢漸轉微弱，能見度較低。周日至周二（10至12日）日間炎熱，氣溫介乎21至29度。預料一股東北季候風會在下週中期抵達，於周三及周四（13及14日）為本港帶來幾陣驟雨，溫度會維持「2字頭」。

而下周五（15日）起一連4天的復活節假期，天文台則指，數日假期氣溫介乎攝氏19至26度，部分時間或短暫時間有陽光。

九天天氣預測。（天文台網頁截圖）

天文台預測馬勒卡的移動路徑遠離本港。（天文台網頁截圖）

馬勒卡預測路徑遠離香港

天氣開始炎熱，西北太平洋出現首個馬勒卡，但天文台預測馬勒卡移動路徑遠離本港，會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強，隨後大致移向日本以南海域。