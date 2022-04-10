本周公布復課及放寬社交距離細節　林鄭：快測陰性才回校比較安全

一連三日的全民快速檢測今日（10日）踏入尾聲，行政長官林鄭月娥在今早抗疫記者會上表示預計可如期4月21日放寬社交距離措施，復活節後全港學校亦會逐步回復面授，而先前被徵用作社區隔離設施的公屋和過渡性房屋也會盡快交還予有需要市民。林鄭指，此三項重點處理的抗疫工作，本周將會公布詳情及細節。



行政長官林鄭月娥在今早抗疫記者會上表示預計可如期4月21日放寬社交距離措施，另外復活節後全港學校亦會逐步回復面授。(姚超雯攝)

政府上星期公布延續現行社交距離措施，生效期間至本月20日。林鄭在抗疫記者會上稱，本周將會公布放寬社交距離措施詳情，大致共可分3階段及分3個月進行，但放寬的前提是疫情無反彈及確診個案有持續下降趨勢。

教育局早前公布全港學校最快4月19日逐步恢復面授課堂，楊潤雄早前在立法會教育事務委員會上透露，最新考慮由高小開始恢復半日面授，5月初其餘小學年級、高中，以及幼稚園先返一級，再隔一周，中小學將全體復課，幼稚園則再返多一級，預期全港學校於5月16或17日回復半日面授課堂安排。

林鄭今日指，復活節後，全港學校將會逐步回復面授課堂，但復課仍有很多準備工作，當局已大致梳理各工作，例如是否需要接種疫苗、快測等，現時已經諮詢很多校長、立法會議員意見，本周初將會公布安排。

林鄭又指學生不能上學影響大，不但對學習有影響，還會影響心理社交，特別對於弱勢社群，因爲居住環境狹窄，需要有更多空間學習及與其他人互動，所以會堅持管理學校風險讓學生上課，日內將會和教育局公布詳情。

復課後每日還是隔日快測須評估 林鄭：以學生利益為依歸

林鄭也說回校做快測是保護學校和學生的手段，有人認爲學生要有疫苗通行證，但政府立場則認爲不能以打針作為回校考慮，因爲復課對學生的心理健康、學習成長非常重要，「同食飯睇戲唔同」。若需通行證對好多學生不利，雖然12至19歲的中學生已打一針的有90%，但幼稚園及小學階段3-11歲未打首針有20萬，只佔62%。所以政策會採取以學生爲本，以小朋友利益為依歸，要採風險管理。每人早上做快測，獲得陰性結果才入校，是比較安全做法，至於是否需要每日做或隔日就需要評估。

疫情回穩 皇后山邨、荔景邨及兩個過渡屋項目將歸還

林鄭亦提及到先前被徵用的公屋和過渡性房屋作社區隔離設施的粉嶺皇后山邨皇溢樓、皇澄樓、葵涌荔景邨恒景樓、元朗東頭「同心村」及元朗錦田江夏圍第一期，早日將料可交還予有需要居民，將會聯同局長交代情況。因為隨著未來三天看到有多少陽性個案，可以得知是否需要動用社區隔離設施，本周也會將落實現存抗疫工作社區隔離設施供應及使用量。