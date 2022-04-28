熱帶氣旋換新名　黃蜂、蓮花等除名　澳門「西望洋」、琵鷺上榜

近日本港天氣漸熱，天文台早前預測風季或會提早來到。天文台今日（28日）表示，西北太平洋和南海的熱帶氣旋最新命名名單，今年將新增五個名字，包括兩個由澳門提出的「西望洋」和「琵鷺」，分別代表當地的景點和常見候鳥，其餘三個新名則為「紫檀」、「簡拉維」及「班朗」，均代表相關植物。

此五個新名將會取代曾造成嚴重傷亡的舊名，包括「黃蜂」、「蓮花」、「莫拉菲」、「天鵝」及「環高」。



澳門提出的「西望洋」成為今年新增的熱帶氣旋名字。（澳門文化遺產截圖）

天文台指，颱風委員會的第54屆會議中，通過採用五個熱帶氣旋新名字，當中「西望洋」和「琵鷺」均是由澳門提出，前者意指澳門新八景之一、被評為建築文物的西望洋山，後者則是一種澳門常見的候鳥。

其餘三個新名字則是由菲律賓提出的「紫檀」，是一種喬木植物；南韓提出的簡拉維則代表一種春天開花的灌木、有黃色花朵的「連翹」；至於由越南提出的班朗，代表開花喬木「大花紫薇」。

「黃蜂」、「蓮花」、「莫拉菲」、「天鵝」及「環高」前年的路徑。（天文台截圖）

根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，以新名頂替，包括「黃蜂」、「蓮花」、「莫拉菲」、「天鵝」及「環高」。

強颱風「黃蜂」前年5月吹襲菲律賓，令當地造成至少160人受傷，超過一萬間房屋損毀；熱帶風暴「蓮花」剛於前年10月，為越南帶來暴雨，造成148人死亡或失蹤；強颱風「莫拉菲」同月先後吹襲菲律賓和越南，造成最少50人死亡、40人受傷及78人失蹤。

▼4月26日 天氣普遍晴朗，持續炎熱▼



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超強颱風「天鵝」是繼「海燕」後區內最強熱帶氣旋

超強颱風「天鵝」則在前年11月初，接力正面吹襲菲律賓，是西北太平洋及南海區域自2013年超強颱風「海燕」以來最強的熱帶氣旋；「天鵝」在菲律賓造成最少25人死亡，超過17萬間房屋受損，最後的強颱風「環高」於前年11月中，先後為菲律賓及越南帶來狂風暴雨，造成至少102人死亡、90人受傷及10人失蹤。

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