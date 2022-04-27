天文台料周五酷熱　上水或達37度　季候風與低壓區夾擊5.1迎雷雨

高空反氣旋影響下本港迎來炎熱天氣，正午時分大埔、大美督及上水等地區已升溫至酷熱水平，料周五（29日）市區達33度，上水有機會升至37度，屆時或會發出酷熱天氣警告。



天文台更預告本周炎熱過後，一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，加上一個廣闊低壓區會在周末至下周初影響南海中南部，或會發展為熱帶氣旋，兩者共同影響下，本港在勞動節（5月1日）天氣明顯轉差，迎來驟雨及雷暴，稍後雨勢較為頻密，離岸間中吹強風。美國全球預報系統（GFS）料該熱帶氣旋趨向台灣，移動路徑較早前預測稍靠近本港，但預測強度減弱、移動速度亦減慢。



▼4月26日 天氣普遍晴朗，持續炎熱▼

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本港天氣持續炎熱，中午時分大美督曾升溫至34.2度，成全港最熱，打鼓嶺、上水、濕地公園及大埔亦達33度。受高空反氣旋支配，未來兩三天華南沿岸地區普遍晴朗，持續炎熱，天文台預測至本月底天氣繼續熱辣辣，周五（29日）市區更有機會達33度，屆時有機會發出酷熱天氣警告。參考自動分區天氣預報，當日新界地區或高見34度或以上，上水更有機會達37度，天氣十分酷熱。

5.1起一連三日多雲有雨

不過，下周將明顯降溫，皆因一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，天文台亦預告，一個廣闊低壓區會在周末至下周初影響南海中南部，或會發展為熱帶氣旋，但其發展及移動仍存在變數。

雖然未知五月會否打風，但天文台料與低壓區相關的驟雨會在下周初影響華南沿岸地區。參考最新九天天氣預報，下周日（5月1日）天氣明顯轉差，料有幾陣驟雨及雷暴，稍後雨勢較為頻密，離岸間中吹6級風，即達3號風球風力，其後兩日仍然多雲有雨，市區最低氣溫降至21度。天文台料最快下周三（5月4日）才暫別下雨天，再迎晴朗天氣，近周末市區氣溫再度回升至30度。

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

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參考各地預報，內地中央氣象台預測，5月初受南海熱帶低值系統及冷空氣共同影響，南海海域、華南沿海地區將有明顯風雨天氣。美國全球預報系統（GFS）預測，該低壓區在下周一（5月2日）成為熱帶低氣壓，其後移動緩慢，較早前預測稍稍靠近本港，並逐漸逼近台灣，但強度較早前預測減弱，料最高可達熱帶風暴程度。而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則料其維持低壓區水平，威脅較早前預測明顯減弱。

▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼

