天文台撰文預警5月或打風　最快周末熱帶氣旋或生成　下周初大風

近日本港天氣漸熱，風季亦或提早來到。天文台表示，部分電腦模式預測南海中至南部即將有熱帶氣旋發展，當中歐洲模式及美國模式預測熱帶氣旋會在周末期間生成，但其路徑及強度仍存在不確定性。天文台解釋，在4月下旬南海大部分時間雲量較少，充足的日照令該區海面溫度逐漸上升，有利熱帶氣旋的生成。

天文台又強調，不論熱帶氣旋能否生成，各模式一致預測南海的充足水汽在下周初會移近廣東沿岸，該區驟雨增多；氣壓梯度亦會變得緊密，風勢將會頗大，預測離岸風力達3號風球程度，天文台會繼續密切監察各天氣系統的發展。



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天文台預測今年或多至8個颱風襲港

天文台3月中公布全年天氣展望，預測今年有機會在6月或之前踏入風季，全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，數量屬正常至偏多。

歐美氣象機構近日的預測顯示，周末期間南海有機會出現「5月風」。天文台今日（25日）撰文「濕完又乾，之後仲有『風』？」，也指預測周末期間南海中至南部有機會有熱帶氣旋生成，其路徑及強度存在變數。

天文台又稱，歐洲模式及美國模式預測熱帶氣旋會在周末期間生成，但其路徑及強度仍存在不確定性，惟日本模式完全見不到該熱帶氣旋的蹤影。

天文台九天天氣預報顯示5月1日起多雲有雨。

歐美氣象機構預測熱帶氣旋下周二最新香港

根據天文台九天天氣預報，料5月1日勞動節起將一連三日多雲有雨，離岸達6級風，即達3號風球風力。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS），預料該熱帶氣旋或於下周二（5月3日）最接近本港，不過路徑則是較少見地由西向東移動，大致由南海移向台灣一帶。

天文台提醒，無論本周末至下周初熱帶氣旋會否在南海生成，或本港今次能否「打得成風」，市民都要為風季及雨季提早做好準備。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



4月雨量暫得3毫米或創紀錄新低

天文台又表示，在剛過去的兩個月，冷暖氣團互相交替，本港天氣變化較大，在3月18日受潮濕的海洋氣流影響，維港兩岸出現了壯觀的霧景；但到了4月8日，大陸氣流為本港帶來非常乾燥的天氣，天文台錄得的相對濕度曾下降至22%，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來4月份的最低紀錄。

而截至4月24日，4月份天文台只錄得3.0毫米雨量，有機會打破1994年4月錄得6毫米的最低雨量紀錄。雖然近日天氣炎熱，天文台指根據最新電腦模式預報，歐、美、日模式一致認爲下周初會有一股東北季候風抵達廣東沿岸，「似乎可以為近期炎熱的天氣降一降溫」。

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