天文台料明起轉晴漸回升至30度　母親節佛誕三日連假再迎下雨天

踏入五月涼浸浸，受東北季候風和高空擾動帶來的驟雨影響，天文台總部今早錄得16.4度低溫，創近105年來五月最低溫紀錄。天文台預測，明日（3日）起已由陰轉晴，氣溫逐步回升，二十四節氣「立夏」（即周四，5日）為夏天拉開序幕，市區最高氣溫達30度。



不過，一道雲雨帶會在周末來襲，天文台料周日（8日）母親節及佛誕天氣欠佳，屆時將有幾陣驟雨，三日短假期將繼續迎來下雨天。



▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼

受東北季候風及驟雨影響，本港經歷涼浸浸、天陰陰的勞動節假期。天文台預測，其後受較乾燥的大陸氣流影響，明日開始放晴，但料初時仍會部分時間多雲，市區低見19度，日間乾燥，最低相對濕度跌至50%。天文台料周三至周五均有陽光，其中「立夏」當日起市區最高氣溫更升至30度，天氣變得炎熱。

周六起轉天陰有雨

不過，一道雲雨帶再令本港由晴轉陰。天文台預測，這道雲雨帶會在周末至下周初為本港帶來驟雨，料周六（7日）起本港已要與晴天暫別。

周四立夏後温度持續回升

下周日是母親節，亦是佛誕。天文台料當日大致多雲，亦有幾陣驟雨，市區氣溫介乎25至29度；翌日佛誕補假繼續迎來相若天氣，意味周六至周一這三日短暫假期均迎來下雨天，料有幾陣驟雨的天氣持續至下周中期，但氣溫未見明顯回落，連日來最高相對濕度達95%。

▼4月29日，天文台發出酷熱天氣警告▼

