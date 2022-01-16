湯加火山爆發｜衝擊波抵9000公里外香港　天文台：氣壓曾異常

南太平洋島國湯加在當地時間（1月15日）日間發生海底火山爆發，產生的衝擊波透過大氣傳至遠方，約9000公里外的香港昨晚曾錄得氣壓異常，香港天文台表示不會對本港造成影響。至於火山爆發為太平洋地區帶來海嘯，日本奄美市昨晚錄得約1.2米水位升幅，而香港水位沒有明顯變化。

是次火山爆發昨晚已引起不少討論，天文台台長鄭楚明指出，過往大型火山爆發可令全球氣溫暫時下降，加上正受拉尼娜現象影響，認為未來一年的全球氣溫變化值得關注。



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湯加火山爆發海嘯引發 香港天文台：香港水位沒明顯變化

南太平洋海底火山爆發，導致湯加受到超過一米高的海浪衝擊。海底火山洪阿湯加—洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山爆發的聲響，傳遍南太平洋，最遠甚至達到美國；美國及日本均提前預警，呼籲居住在太平洋海岸線一帶的民眾遠離海岸。香港天文台表示不會對本港造成影響。至於火山爆發為太平洋地區帶來海嘯，日本奄美市昨晚錄得約1.2米水位升幅，而香港水位沒有明顯變化。

火山爆發後8小時 衝擊波抵香港

天文台前台長岑智明在Facebook表示，昨晚8時後各個天文台自動氣象站均錄得約2百帕斯卡的氣壓變化，相信是昨日中午東加海底火山大爆發的衝擊波所引起，並補充指衝擊波是在大氣中傳播，比聲波速度更高，與海嘯無關。

岑智明在Facebook表示，昨晚8時後各個天文台自動氣象站均錄得約2百帕斯卡的氣壓變化，相信是昨日中午東加海底火山大爆發的衝擊波所引起。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

火山爆發曾致全球平均氣溫降半度 前台長岑智明：待專家評估今次影響

岑智明參考網上資料，指這次火山爆發的衝擊波速度超過每小時1,000公里，而香港與東加相距9,000公里，衝擊波在8小時便抵達香港。他稱，根據過往經驗，1991年皮納圖博火山大爆發（20世紀第二大火山爆發）令大量氣溶膠（主要係二氧化硫）進入平流層，造成全球平均氣溫在之後兩年下降約半度；至於今次湯加海底火山爆發是否有同等級數，進入平流層有多少物質、什麼物質，還待火山專家和氣候專家評估。

地下天文台台長方志剛亦指，今次火山爆發強度有機會等同1991年菲律賓皮納圖博火山爆發，或會影響全球氣候；而IPCC 曾於去年8月的報告預測會有大型火山爆發，或會影響氣候變化的速度。

香港天文台表示今次海底火山爆發不會對本港造成影響，香港水位也沒有明顯變化。（香港天文台fb圖片）

火山爆發加拉尼娜 鄭楚明關注未來一年全球氣溫變化

香港天文台今在Facebook解釋，雖然曾錄得氣壓異常，但不會本港造成影響，而水位也沒有因海嘯有明顯變化。天文台台長鄭楚明也在社交網站指出，過往大型的火山爆發，可以令全球氣溫暫時下降，而現時湯加海底火山爆發，碰巧今個冬春時間亦會受拉尼娜現象影響，故認為未來一年的全球氣溫變化值得關注。

鄭楚明指出，過往大型火山爆發可令全球氣溫暫時下降，加上正受拉尼娜現象影響，認為未來一年的全球氣溫變化值得關注。（資料圖片/ 曾梓洋攝）