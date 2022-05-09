天文台料周三起迎狂風雷暴　季候風周末殺到　下周初有區或得17度

長周末尾聲迎來陽光，天文台預告一道低壓槽會於華南北部形成及逐漸向南移動，並在本周中後期於華南沿岸徘徊，料明日（10日）稍後時間將有幾陣雷暴，其後一連三日更有狂風雷暴，雨勢有時頗大，市民外出時記得常備雨傘。



此外，一股東北季候風在周末期間抵達廣東沿岸，本港離岸風間中達6級，即達三號風球風力，並伴隨驟雨，料屆時氣溫進一步下降，下周初市區低見20度，打鼓嶺或進一步降至17度。



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今日市區氣溫介乎24至28度

今日是佛誕補假，短暫時間有陽光，但與高空擾動相關的驟雨繼續影響南海北部及華南沿岸，料今日大致多雲及有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎24至28度。在正午時分前，上水、赤鱲角、濕地公園、流浮山已升溫至28度，即達炎熱水平。

暫別假期，明日又要返工返學。天文台預測，一道低壓槽會在明日於華南北部形成及逐漸向南移動，並在本周中後期於華南沿岸徘徊，料明日本港大致多雲及有幾陣驟雨，稍後有幾陣雷暴，但市區仍高見29度；周三至周五（11日至13日）天氣進一步轉差，將迎來有狂風雷暴的天氣，近周末雨勢有時頗大，有雷暴的天氣料持續至周末。

東鐵線過海段通車日有驟雨 市區最低氣溫降至20度

天文台預料，一股東北季候風在周末期間抵達廣東沿岸，本港周六（14日）離岸間中吹強風，市區氣溫亦進一步下降至低見22度。下周日（15日）是東鐵線過海段通車日，亦繼續有驟雨，市區最低氣溫再降至20度；翌日再轉為有幾陣驟雨，參考自動分區天氣預報，當日打鼓嶺或只得17度，大埔、上水、石崗、流浮山、屯門及長洲亦只有18度。

隨著低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期雨勢逐漸減弱，天文台料最快下周二（17日）才部分時間天色明朗，其後陽光再現，市區最高氣溫回升至27度。

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