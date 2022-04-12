天文台設大專生暑期實習　獎學金逾萬元　理科創意媒體等科可報名

暑假將至，天文台暑期實習計劃開放申請，本地或於海外就讀的全日制專上學生均可報名，實習期由6月6日起，為期八個星期，期間學員會在經驗豐富的天文台導師指導下，在天文台進行短期項目或研究工作，學習並獲取與修讀科目或興趣領域相關的工作經驗，涉獵範圍包括天氣監測、協助設計大數據模型及線上學習遊戲等，每月獎學金為10,500元。

計劃提供多個實習機會，亦非僅限理科生參與，氣象學、物理學、地球系統科學、數學、計算機科學、創意媒體及視覺藝術等相關學科同樣符合條件，本月29日正午12時截止申請。



天文台表示，「天文台暑期實習計劃2022」是為全日制專上學生而設的培訓項目，期間學員會在經驗豐富的天文台導師指導下，在天文台進行短期項目或研究工作，學習並獲取與修讀科目或興趣領域相關的工作經驗。

實習期由6月6日（星期一）起，為期八個星期。若實習項目因新冠肺炎或其他情況而受影響，天文台會聯絡獲取錄的學員作適當工作安排。

各實習機會申請條件詳情：



申請人須符合以下條件:(1)全日制專上學生(a)本地就讀；或(b)海外就讀的香港永久性居民；及(2)具備良好的學術背景和符合相關項目要求的知識和技能；及(3)能操流利中文和/或英語。

天文台會給予成功獲此計劃取錄的學員每月港幣10,500元的獎學金。天文台會與大學/學院簽訂有關協議。如實習因任何理由終止，天文台會保留選擇按比例撤回獎學金的權利。

學員會以實習生的身份在天文台接受培訓。天文台與實習生之間並沒有勞資關係，學員仍保持其各自大學/學院註冊學生的身份。

申請者需要填妥網上申請表格及遞交所需相關資料。截止申請時間4月29日（星期五）香港本地時間正午12時。成功申請之學員將在5月16日或之前收到取錄通知。如在此日期後仍未獲得通知，可視為申請不成功。

申請者如有疑問可聯絡盧先生(電話:29268318)或龔先生(電話:29268319)，或電郵至train2@hko.gov.hk。