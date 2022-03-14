香港地震｜網民質疑無發警示　天文台前台長反駁：地震冇得預測

本港今日凌晨2時29分錄得4.1級地震，天文台收到逾萬名市民報告，成有記錄以來最多。政府於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」，上周三（9日）首次發出警示惹來批評，不少網民質問為何沒有就這宗地震發出警示。



前天文台台長岑智明在Facebook文回應網民，指「地震冇得預測，因此任何通報只能在事後發出」，質疑「事後出還是alert嗎？只係得個知字。」



天文台亦解釋，地震無法預測及事先防範，只能透過儀器量度及市民報告，事後再作分析，故認為難以透過警示系統防範地震。《香港01》亦向通訊局查詢發放準則，暫未獲回覆。



截至今早8時，共有超過10,000名市民向天文台報告，表示在凌晨二時半左右感到輕微震動，震動維持數秒。（天文台圖片）

截至今早8時，超過一萬名市民向天文台報告感到輕微震動，翻查天文台自1979年設立的短週期地震監測網，至今共錄得85次香港市民感覺得到的地震，今次逾萬人報告有感地震為記錄最多。

據初步分析，今日上午2時29分，中國東南部近岸發生一次 4.1級地震，震中位於香港之東北偏東約92公里。天文台表示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV （四）度，即類似大型貨車駛過的振動，震盪感如大鐵球撞牆；停放著的汽車擺動；門、窗、碗碟發出響聲；緊靠的玻璃及陶瓷器皿叮噹作響；木板牆和框架更有機會發出吱吱聲。

日本為何有地震前10秒預警？

面對網民質疑天文台及政府沒有利用手機發出緊急警示，岑智明在Facebook解釋，「地震冇得預測，因此任何通報只能在事後發出」。不少網民在留言區不斷發問，其中有人質問「日本地震前10秒預警系統係乜？」

岑智明回應指，日本警系這並非預測，只是與地震波鬥快，「破壞力強嘅地震波（S-wave）會行得慢少少，所以係監測到第一個行得快吧嘅波（P-wave）到達時間之後可以發出警告。10秒與否視乎地震距離，如果地震發生係我哋嗰度，基本上唔會有時間差」。

逾萬名市民在凌晨時分報稱感到地震，成有記錄以來最多。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

地震波P波（Primary waves）一種縱波， 傳遞方向和粒子運動的方向相同， 就像彈簧彈動的方式一樣， 聲音的傳送也是這種方式；傳遞速度比較快， 大約每秒6.5公里， 它會造成建築物垂直方向上下震動， 但是隨着穿過地層，能量也衰減得很快， 所以只有距離震央比較近的區域才感受得到。



S波（Secondary waves）則是一種橫波， 也就是波的行進方向與粒子運動方向垂直的傳遞方式， 繩波和波浪都是屬於橫波；傳遞速度比較慢，大約每秒3.5公里， 所以都在P波到達之後S波才到達，對建築物造成的影響是左右搖晃， 而且時間會持續比較長。



岑智明：事後出警示只係得個知字

岑又指，如果距離超過200公里，地震速報可以有1分鐘預警，但要對200公里外的地震作走避，即代表地震強度很大，直言：「日本的確有需要，有條件（防災教育、演習等），香港呢？」他補充指，對日本而言，地震速報發揮作用，但在地震頻發的地區才有用，否則會造成恐慌。

另有網民認為「最少出個事後alert（警示）」，岑智明反問：「事後出還是 alert 嗎？只係得個知字。」

岑智明反駁網民指「事後出還是 alert 嗎？只係得個知字。」（資料圖片 / 盧翊銘攝）

天文台指難透過預警防範地震

天文台高級科學主任林靜芝解釋，今次並非一次強地震，不影響樓宇結構，故毋須應變措施，加上現今科學及技術水平下地震無法預測及事前作出防範措施，只能透過儀器量度及市民報告，從而分析地震。她認為，從保安角度，「除非要即時話畀市民聽要有咩反應及行動。今次市民已感覺到佢震，就無必要（發警示）」，如地震強度影響樓宇結構，則需要考慮採取相應措施。

天文台亦補充指，因是次地震對一般樓宇結構沒有影響，市民不須作出應變措施，故沒有需要透過緊急警示系統對全港手機發出緊急警報。天文台亦已在早上3時16分透過不同渠道包括天文台網站、流動應用程式及社交媒體專頁發放地震資訊。

一般達5.0級或以上才會發出地震速報

天文台事後也在Facebook解釋，地震監測數據處理系統實時收集本地及全球地震台網的數據，可在數分鐘後計算出地震時間、「震級」、「震中」等，一般在「震級」達5.0級或以上才會發出地震速報。除了地震資訊，天文台亦需要分析香港所感受的「烈度」，包括分析市民報告資料，例如市民報告位置分布、震動程度等，故需時發放資訊。

3月9日下午近6時，大批市民手機收到「緊急警示」。（手機截圖）

緊急警示系統上周三無預警下「首響」若非議

港府在兩年前設立「緊急警示系統」後，上周三近傍晚時分才首次發出緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院當日轉為定點醫院，市民切勿前往該院急症室求醫，惟有關信息早已在同日早上特首記者會和下午的衛生防護中心疫情記者會上公布。由於「首響」事出突然，加上警報聲長達約10秒，引起廣泛熱議及非議。