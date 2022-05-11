珠澳停課香港照返學　天文台前助理台長籲毋須跟風：暴雨無路捉

天文台預早提醒見字帶遮，一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港今早（11日）多處地區錄得超過20毫米雨量，西貢更錄得超過70毫米。暴雨蓄勢待發下，澳門、珠海及廣州宣布停課，天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武今早稱，預測暴雨是所有天文台最頭痛的地方，因暴雨系統隨機性大，不似颱風一樣有路捉，即使港珠澳地理上鄰近，但也有數十公里距離，因此香港應沿用已使用30年的顏色暴雨機制：「唔好鄰近地區有特別做法就跟風，將來點做可以傾。」



梁強調，暴雨規模及落下地點在現代高科技下也難預測，今日起幾乎華南沿岸都有機會下大雨，市民應留意天文台消息：「參考氣象網站數據的而且確雨量幾多，每日幾百毫米雨量都會有。」



▼5月11日暴雨來襲下的香港▼



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海外氣象網站預測華南沿岸雨量確多 梁榮武：每日幾百毫米都會有

梁榮武今早在電台節目笑言自己現為「一介草民」，在雨量預測要很多高科技工具下，難以評估今次香港會否連日下暴雨，但參考海外氣象網站顯示的預測數據，包括香港在內的華南沿岸的而且確雨量幾多，每日幾百毫米雨量都會有。

▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼



停課與否應按現有機制 梁榮武：唔好鄰近地區有特別做法就跟風

對於香港應否跟隨澳門、珠海及廣州「預早停課」，梁榮武認為香港自1992年起建立了一套顏色暴雨警告系統，應跟此機制辦事。他解釋，暴雨預測與風球預測有不同地方，暴雨以「臨近預報」較可靠，雨量預報牽涉時間愈長便愈不準確：「暴雨可以連續幾日，但罕見，係極端天氣，叫得罕見，就難預測，即使現代科技也無人做得到估計。」

暴雨可以連續幾日，但罕見，係極端天氣，叫得罕見，就難預測......雨量、特別是暴雨，預測最頭痛，所以唔好鄰近地區有特別做法就跟風，將來點做可以傾，香港基礎建設咁好嘅城市，暴雨帶來嘅風險相對低。 天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武

他又指，港珠澳雖然近，但其實也有數十公里距離，而暴雨系統由好多大雨雲組成，其系統比熱帶氣旋等細得多，只有數公里，因而隨機性及變化大：「熱帶氣旋、高壓脊系統幾千公里大有路捉，知幾時加強減弱，雨量、特別是暴雨，預測最頭痛，所以唔好鄰近地區有特別做法就跟風，將來點做可以傾，香港基礎建設咁好嘅城市，暴雨帶來嘅風險相對低。」