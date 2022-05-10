DSE｜天文台料未來數天狂風雷暴　紅色暴雨警告文憑試不取消

【DSE】天文台預料一道低壓槽會在本周中後期於華南沿岸徘徊，本港未來連續數天將有大雨及狂風雷暴。料明日（11日）有幾陣狂風雷暴，早上雨勢有時頗大；而周四（12日）及周五（13日）更料間中有大雨。天氣惡劣，天文台有機會發出今年首個暴雨警告。

現時中學文憑試仍未結束，在天文台預測最大雨的周四及周五，將考體育、中國文學及音樂等科目。根據考評局指引，如天文台在開考前發出黑色暴雨警告，公開考試將會延期舉行，考評局將於原定開考時間前約兩小時宣布。不過如果天文台在考試期間發出暴雨警告，考試則在安全情況下繼續。



▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼



明有狂風雷暴 早上雨勢有時頗大

天文台表示，今日（10日）下午的驟雨為西貢區帶來超過10毫米雨量。同時，位於華南北部的低壓槽，正為區內帶來不穩定天氣。預測今日多雲，有驟雨。明日有幾陣狂風雷暴，早上雨勢有時頗大，氣溫介乎24至27度；吹和緩東南風，漸轉吹南至西南風。

展望隨後數日有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台料周四及周五同樣密雲，間中有大雨及狂風雷暴。天文台又預料，一股東北季候風在周日（15日）抵達廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫逐步下降，下周一（16日）最低19度。隨低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期雨勢逐漸減弱。

▼4月28日 DSE文憑試通識科▼



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考試前黑色暴雨警告生效 所有考試延期

天文台料明日起一連五日有狂風雷暴，天氣惡劣，更有機會影響文憑試。根據考評局考試時間表，明日將考核資訊及通訊科技；體育、音樂、中國文學及科技與生活將會於周四開考；而考生周五需應考旅遊與款待科，周六則是最後一科歷史科開考。

根據考評局指引，如天文台在考試前發出紅色暴雨警告，公開考試一般會照常舉行，不過開考時間順延15分鐘；如有需要，個別試場可再額外延遲15分鐘開考。如天文台在考試前發出黑色暴雨警告，所有考試將會延期舉行。

現時中學文憑試仍未結束，在天文台預測最大雨的周四及周五，將會考體育、中國文學及音樂等。（考評局網頁截圖）

如果天文台在考試期間發出暴雨警告，考評局指引中列明，考試將繼續進行，除非試場主任認為情況危險，否則依照原定時間完卷。不過如果試場情況對考生構成威脅，試場主任應主動採取適當措施，保障考生安全，包括在必要時指示考生撤離試場。

▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼

