停課｜低壓槽殺到料有狂風暴雨 澳門珠海晚上突宣布周三學校停課
撰文：王潔恩
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低壓槽未來幾日會在華南沿岸徘徊，區內連續數天有大雨及狂風雷暴。本港天文台預測明日（11日，星期三）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上雨勢有時頗大。
澳門政府晚上宣布，明日澳門及周邊地區可能出現暴雨，故非高等教育各教育階段全日停課，即中小學及幼稚園學生明日不用上課。此外，珠海亦宣布，明日全市的中小學、幼稚園將停課一天。
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澳門教青局：明將有時間長、強度大降雨
澳門教育及青年發展局表示，根據預測，明日澳門及周邊地區將出現持續時間長、強度大的降雨，甚至會有暴雨情況，或對學生安全造成重大影響，故宣佈非高等教育各教育階段全日停課，高等院校參照有關規定執行。
此外，央視新聞亦報導，根據氣象部門預測，今晚至13日將有暴雨，甚至有局部大暴雨，部份時間或有雷暴。為確保學生安全，故珠海明日全市中小學、幼稚園將停課一日，寄宿制高中、職業學校除外。
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