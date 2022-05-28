中午多區氣溫升穿30度　天文台料端午節時晴時雨　假期後雨勢持續

【端午節天氣】本港天氣漸趨炎熱，臨近正午，天文台在本港多區錄得氣溫逾31度。天文台預測，未來兩三日部份時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，時晴時雨天氣將持續至下周端午節。天文台又預測，下周中後期，在炎熱的西南氣流影響下，本港天氣將轉為大致多雲，有幾陣驟雨。

端午節將至，市民想趁著假期游「龍舟水」，不止要留意天氣，亦要留意現時康文署有救生員服務的泳灘只有15個，避免去沒有救生員當值的泳灘。



▼2021年端午節 市民到沙灘游「龍舟水」▼



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截至今日11時20分，天文台在大埔、上水、元朗公園、屯門等地，錄得的氣溫均超過31度。天文台指，今日下午部份時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨；今晚則大致多雲。

未來兩三日有陽光炎熱且有雨 持續至端午節

天文台預料，未來兩三日本港部份時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，氣溫介乎攝氏27至32度，驟晴驟雨天氣將會持續到下周六（4日）。在6月5日，本港天氣將轉為大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍為回落，介乎攝氏27至31度。在接著的周一（6月6日），天文台預料氣溫再略為回落至介乎26至30度，持續有幾陣驟雨，局部地區更會有雷暴。

未來九日天氣預測。（天文台網站截圖）

端午節將有一兩陣驟雨 游「龍舟水」注意安全

下周五端午節為公眾假期，連同周末市民可享三日連假。在端午節連假期間，三天都是部份時間有陽光，預料每天都有一兩陣或幾陣驟雨，市民外出遊玩時，最好帶備雨傘，而想趁假期游龍舟水的市民，亦宜在出門前留意天氣狀況。

除了留意天氣，想在端午節假期游龍舟水的市民也要注意，康文署自5月5日重開、有救生員服務的泳灘只有15個，其餘泳灘的救生員服務會繼續暫停，建議市民避免到沒有救生員當值的泳灘游泳。