沙灘重開｜麗都灣及馬灣東灣泳灘水質評欠佳　大腸桿菌含量高

康文署宣布轄下泳灘將於明日（5日，星期四）率先重開，但只有15個設有救生員服務，其中包括荃灣區的麗都灣。不過環保署今日（4日）公布38個憲報公布泳灘以及一個非憲報公布泳灘的最新等級評定結果，麗都灣與馬灣東灣泳灘水質都屬第三級的「欠佳」，每千名泳客皮膚及腸胃病輕微疾病率為11至15宗。



▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。康文署轄下有31個泳灘的水質被評為良好，6個為一般，2個為欠佳。

15個率先提供救生員服務的泳灘中，深水灣泳灘、淺水灣泳灘、石澳泳灘、黃金泳灘、貝澳泳灘等12個泳灘水質被評為良好，每百毫升大腸桿菌數量少於24單位；更生灣泳灘水質被評為一般，每百毫升大腸桿菌數量介乎25至180單位，輕微疾病率為每千人少於10宗；麗都灣及馬灣東灣泳灘則被評為欠佳，每百毫升大腸桿菌數量介乎181至610單位，輕微疾病率介11至15宗。

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