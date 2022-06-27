天文台料熱帶氣旋將形成　七一迎雷暴　離岸及高地風力達三號風球

踏入炎夏風季，天文台預測，南海中部的一個廣闊低壓區將會在本周中期逐漸發展為熱帶氣旋，強度及路徑仍存在變數，但受其相關的外圍雨帶影響，七一回歸慶典前後日子天氣逐漸轉壞，風勢亦逐漸增強，離岸及高地吹6級風，即達三號風球的風力，周末更迎來狂風驟雨及雷暴。



▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼



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天文台今年初預告，今年將有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，屬正常至偏多。根據天文台最新預測，料南海中部的一個廣闊低壓區會在本周中期逐漸發展為熱帶氣旋，強度及路徑存在變數。

參考九天天氣預報，受熱帶氣旋的外圍雨帶影響，本周後期南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，周五（7月1日）天氣轉差，迎來大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴的天氣，離岸及高地間中吹6級強風，即達三號風球的風力。

多雲有雨延續至小暑

風勢逐漸增強，周末起更有狂風驟雨及雷暴，料惡劣天氣將持續至下周一（7月4日），市區氣溫亦回落至30度以下，多雲有雨的天氣至少持續至二十四節氣的「小暑」（7月7日）前夕。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

▼美國全球預報系統GFS預測▼

內地中央氣象台亦預測，本月底菲律賓至南海海域將有一個颱風生成，並可能在下周日（7月3日）前後北上影響中國華南地區，帶來明顯風雨天氣。

至於歐美電腦預報，預測該熱帶氣旋的強度較昨日減弱。其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，熱帶氣旋最快周四在南海形成，最高可達熱帶風暴程度，下周日直逼本港，同日亦會登陸。而美國全球預報系統（GFS）預測，該熱帶氣旋最高可升級成颱風程度，但移動路徑並非直撲本港，而是在香港以東登陸。

天文台曾解釋，如熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低。按目前天氣預測，七一前後本港吹東至東南風，其後轉吹南至東南風。

▼10月13日颱風圓規襲港下風雨交加 有市民外出觀浪▼



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酷熱天氣持續至周三

風雨來襲前，本港今日繼續迎來酷熱天氣，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，在正午時分，本港部分地區氣溫上升至約33度，其中上水及大隴已率先升溫至34度。

天文台預測，未來兩日仍然天氣酷熱，市區最高氣溫達33度，本月尾聲開始驟雨增多，為本港稍稍降溫。