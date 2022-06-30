暹芭風球｜天文台料熱帶風暴7.1闖港400公里　長周末迎狂風雷暴

六月尾聲迎來今年首個熱帶氣旋，天文台預測，熱帶風暴暹芭會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，最快明日（7月1日）闖入本港400公里範圍。受其外圍雨帶影響，將為今個長周末帶來有狂風驟雨及雷暴的天氣，高地風力可達7級強風，市民外出時要注意安全及記得帶備雨傘。



▼2021年10月13日颱風圓規襲港下風雨交加 有市民外出觀浪▼



+ 1

在正午12時，熱帶風暴暹芭集結在香港以南約710公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。天文台表示，過去數小時，暹芭逐漸向偏北方向移動，並稍為增強。按照現時預測路徑，隨著暹芭繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。

澳門地球物理暨氣象局表示，位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，預料緩慢向西北方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶，明日凌晨至早上澳門發出三號風球的機會偏高。

澳門氣象局︰暹芭若採較偏北路徑 不排除改發更高風球

此外，預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，暹芭的強度及路徑未來仍存在較大變數，如其採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。按目前預測，明晚至翌日凌晨發出八號風球的可能性為較低至中等。

本港天文台︰明日有狂風驟雨及雷暴 高地間中吹7級強風

本港天文台表示，暹芭逐漸增強，已升級成熱帶風暴，明日將進入本港400公里範圍，中心附近最高持續風速達每小時65公里，屆時南海北部及華南沿岸吹強風，海有湧浪，其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。明日是七一回歸假期，天文台預測，本港有狂風驟雨及雷暴，高地間中吹7級強風，其後兩日假期仍然有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，料今個長周末將在風雨中度過，市區氣溫介乎26至29度。

下周一起迎四天驟雨雷暴天氣

受活躍偏南氣流影響，天文台預料，下周廣東沿岸天氣持續不穩定，下周一（7月4日）起將一連四日迎來大致多雲，間中有驟雨及雷暴的天氣。最快要到二十四節氣「夏至」（7月7日）過後，才暫別雷暴，但周末仍持續有幾陣驟雨，外出時要記得帶遮了。

內地氣象台料周六可達強熱帶風暴級別

內地中央氣象台表示，南海熱帶低壓已在今早發展成熱帶風暴暹芭，上午8時中心位於海南省三沙市（西沙永興島）東偏南方向約325公里的南海中部海面上，中心附近最大風力有8級，中心最低氣壓998百帕，七級風圈半徑100至150公里。氣象台預計，暹芭將以每小時10至15公里的速度，向北偏西方向移動，強度緩慢增強，周六最強可達強熱帶風暴級（10至11級），逐漸向海南島東部到廣東西部一帶沿海靠近。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



美預報料七一已升級成颱風

參考歐美電腦預報系統，強度預測仍有分歧。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋明日仍維持熱帶風暴程度，翌日稍增強成強烈熱帶風暴，同日在湛江市一帶登陸。美國全球預報系統（GFS）則預測，該熱帶氣旋最快今日已增強成強烈熱帶風暴，七一當日進一步增強成颱風，並移向海口市一帶。

▼2021年10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼

