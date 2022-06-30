暹芭風球｜暹芭移近並增強為熱帶風暴　天文台擬晚上改發三號風球

風季開鑼，令天文台發出今年首個一號戒備信號的熱帶氣旋，今早（30日）正式命名為暹芭！天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶風暴暹芭會繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時會考慮發出三號強風信號。



一號戒備信號現正生效。天文台表示，熱帶低氣壓暹芭已增強為熱帶風暴。在下午1時，暹芭集結在香港以南約690公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

天文台續指，過去數小時，暹芭逐漸向偏北方向移動，並稍為增強。按照現時預測路徑，隨著暹芭繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。與暹芭相關的外圍雨帶已影響本港。海面會有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

天文台預測，暹芭將在明日（7月1日）逐漸闖入本港400公里範圍，屆時本港將有狂風驟雨及雷暴，高地間中吹7級強風，料長周末假期持續有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

天文台預測，暹芭繼續靠近廣東西部沿岸。（天文台網頁圖片）

澳門氣象局：明日凌晨至早上發出三號風球機會偏高

澳門地球物理暨氣象局表示，位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，預料緩慢向西北方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶，明日凌晨至早上澳門發出三號風球的機會偏高。

此外，澳門氣象局預料，受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，暹芭的強度及路徑未來仍存在較大變數，如其採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。按目前預測，明晚至翌日凌晨發出八號風球的可能性為較低至中等。

受「暹芭」的環流及雨帶影響，氣象局預料今晚開始澳門天氣轉趨不穩定，明日至周日（3日）澳門風勢將有所增強，驟雨漸趨頻密及有雷暴；加上未來數日正值天文大潮，在疊加風暴潮及持續降雨影響下，周五及六早上至中午內港一帶會出現水浸，預測水浸高度為0.5米以下，呼籲巿民提前做好防風及防水浸措施。

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