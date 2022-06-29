打風｜天文台指7.1天氣將逐漸轉壞風勢增強　回歸日出街記住帶遮

受高空反氣旋影響，過去數天華南普遍晴朗，風勢輕微，天氣持續酷熱。但隨著高空反氣旋減弱及預料南海中部的一個廣闊低壓區會在本周中期逐漸發展為熱帶氣旋，本周後期華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢增強，有狂風驟雨及雷暴。當中最大的變數，取決於高空西風槽會如何削弱高空反氣旋，及令其東退的程度（圖一）。（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）



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如該低壓系統發展成熱帶氣旋，圖二的路徑概率預測圖顯示雖然較大機會採取較偏西的路徑移動，但路徑仍存在不確定性。與路徑概率預測不謀而合，歐洲模式、英國模式、及日本模式的最新預測均顯示該低壓系統在形成後會大致移向廣東西部至海南島一帶。然而，美國模式則預計低壓系統會向北移向廣東東部沿岸一帶。

至於強度方面，各大電腦預報模式對低壓系統的強度預測存在頗大分歧，其中日本模式的預測強度偏弱（似乎維持季風低壓的形態），美國模式則顯著偏強（圖三）。

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因為熱帶氣旋的生成、強度及路徑存在不確定性，香港的實際風力變化仍會有變數。總的來說，預料受其環流及外圍雨帶影響，本周後期南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞。特別留意7月1日前後本港風勢頗大及有狂風驟雨。天文台會密切監測該低壓系統在未來數天的變化，而市民在計劃「7.1」長假期活動時應留意天文台的最新天氣資訊及九天天氣預報。

隨著低壓系統遠去，受活躍偏南氣流影響，預料下周廣東沿岸天氣持續不穩定。

原文：風季開鑼，天氣轉壞作者：香港天文台