暹芭風球｜今年首掛8號風球　拆解非颱風暹芭「升呢」超預期之謎

強烈熱帶風暴「暹芭」逼近，天文台今日（1日）發出今年首個8號風球。天文台在暹芭生成時，預計僅達熱帶風暴級別，不過最後卻「大跌眼镜」，料明日（2日）增強為颱風。天文台解釋有兩因素令暹芭發展超預期，指出現時南海北部水溫高，以及垂直風切變弱，亦有利暹芭增強。

天文台前助理台長梁榮武表示，由於暹芭的雨帶集中在中心，今早與本港距離較遠，故影響不大；隨着暹芭愈來愈近，故本港開始「橫雨橫雨」。至於暹芭增強程度不似預期，梁同樣指由於現時南海溫度夠，有條件讓暹芭增強。



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回歸25年來首個7.1發出的8號風球

天文台預測，暹芭會在今晚至明早（2日）最接近香港，在本港西南300公里附近掠過；料暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強。天文台在晚上7時10分改發八號東南烈風或暴風信號，成為回歸25年來，首次在七一發出8號風球。

暹芭增強程度超預計 天文台：垂直風切變弱有利保持風速

天文台署理高級科學主任蔡振榮表示，最新衞星圖片顯示，暹芭「環流靚咗」，亦正在增強，料本港將受其雨帶影響，會出現猛烈強陣風。至於為何暹芭增強程度遠超預計？他解釋現時南海北部水溫高，有利對流雲團形成，形容是「好適合熱帶氣旋發展」；加上垂直風切變弱，有利雲團高層與低層保持相近的風速。

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今早本港一度放晴，不過中午後突轉惡劣。梁榮武解釋，原因為暹芭逐漸增強，以及愈來愈接近本港。他表示，暹芭中心風力由昨日（6月30日）的每小時85公里，增強至現時每小時110公里；加上雨帶集中在熱帶氣旋中心，今早距離較遠故未受影響，隨暹芭愈來愈近，其外圍雨帶亦令本港下起大雨。他又強調：「打風天氣往往都係咁，外圍雨帶未到就天氣好，一到就『橫雨橫雨』」。

天文台前助理台長梁榮武解釋，由於現時南海溫度夠，故有條件讓暹芭增強。（資料圖片）

南海溫度足夠有利暹芭增強 梁榮武：颱風周期嘅自然軌跡

至於暹芭增強程度超乎意料的原因，梁榮武指現時暹芭仍在海中，而目前南海溫度足夠，其他條件亦有利其增強。他又稱，熱帶氣旋增強需時，認為現時暹芭增強情況是「颱風生命周期嘅自然軌跡」。