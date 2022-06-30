暹芭風球｜名字由泰國提供　香港常見植物的一種　2016襲韓釀5死

風季開鑼，熱帶風暴「暹芭」增強及逼近廣東西部沿岸，令天文台發出今年首個一號戒備信號。翻查天文台資料，熱帶氣旋名字「暹芭」是由泰國提供，代表生長於熱帶地區、木槿屬的朱槿（Shoeflower），即本港俗稱的「大紅花」。

大紅花在港十分常見，在佐敦谷公園近中央草坪、沙田公園圍牆花園或中葵涌公園近滾軸溜冰場亦可找到其蹤影。根據康文署資料，大紅花是常綠灌木，花瓣有單瓣和重瓣，部分花徑可達18厘米；其花色亦十分豐富，除單色外，還有雙色及一花多色。



▼6月29日，南海熱帶低氣壓闖港800公里範圍▼



+ 5

天文台於今日下午近2時表示，過去數小時暹芭逐漸向偏北方向移動，並稍為增強。按照現時預測路徑，隨著暹芭繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。

2016年曾以颱風級別襲日、韓

根據天文台網頁，「暹芭」是由泰國提供的熱帶氣旋名字，過去曾使用過三次，對上次為2016年，當時暹芭最高達颱風級別，主要影響日本及韓國一帶。根據當時報道，暹芭襲韓期間造成至少五人死亡。

暹芭代表朱槿亦即大紅花 有紅、黃、白、粉紅等多色

文署資料則顯示，暹芭代表的朱槿在港亦常見，形態「望落就好似喇叭咁」，全年亦會開花，平日在本港公園中見到的有紅、黃、白、粉紅、橙等顏色。至於。至於朱槿的英文別稱「Shoeflower」，則是因在馬來西亞及印尼等地，會以朱槿花來擦亮鞋子。

今年增5個熱帶氣旋名字 兩個由澳門提供包括「西望洋」

另外，今年亦新增五個熱帶氣旋名字，包括兩個由澳門提出的「西望洋」和「琵鷺」，分別代表當地的景點和常見候鳥，其餘三個新名則為「紫檀」、「簡拉維」及「班朗」，均代表相關植物。而五個曾造成嚴重傷亡的名字則被除名，包括「黃蜂」、「蓮花」、「莫拉菲」、「天鵝」及「環高」。