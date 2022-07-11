天文台下午錄35.1度破今年最熱　上水達36.8度　DSE放榜日達33度

近日天氣酷熱，天文台今午（11日）2時10分表示，市區氣溫達到攝氏35.1度，上水更達36.8度，打破今年最高紀錄。另外，根據天文台的九天天氣預報，7月20日的香港中學文憑試（DSE）放榜日同樣酷熱，最高達33度，但局部地區或有驟雨。



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酷熱天氣警告現正生效，天文台表示，本港受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況，假如出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。

下午2時10分，氣溫達到35度。（天文台截圖）

根據天文台資料，下午2時後達35.1度，打破今年以來的最高溫紀錄，之前為6月28日的34.4度。另外，上水氣溫高達36.8度，為各區之冠；黃大仙、打鼓嶺亦逾35度。

翻查資料，35.1度是本港歷來最高氣溫紀錄的第16位，而最熱的一天是2017年8月22日，當日錄得36.6度。此外，35.1度亦是歷來七月份最高氣溫的第六位。

天文台表示，高空反氣旋在未來兩三日帶來晴朗酷熱的天氣，預料南海中部至菲律賓一帶的廣闊低壓槽，會在本周後期向北移動，並帶來驟雨。到下周初期，高空反氣旋會再度覆蓋廣東沿岸。

上水最高達36.6度。（天文台截圖）

根據天文台的九天天氣預報，未來九日最低氣溫都會高達28度，明天（12日）最高氣溫會達34度。另外，由周三（13日）起至7月20日，每日都可能有驟雨。其中7月20日正正是DSE放榜日，當日大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫介乎28至33度。