天文台料一連兩日高見34度　一區達36度　周四起有驟雨

連日風雨過後，本港近日重見陽光。天文台預測，高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來晴朗酷熱的天氣，料明日（11日）及周二（12日）同樣天晴酷熱，市區氣溫或高達攝氏34度，上水更有機會達36度。



天文台又料，一道廣闊低壓槽影響南海中南部至菲律賓一帶。預料該低壓槽在本周後期逐漸靠近南海北部，並為該區帶來驟雨，而本港則由周四（14日）起連日有幾陣驟雨。



▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼



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踏入7月，天氣熱辣辣，酷熱天氣警告由昨日（9日）9時45分起生效。截至中午12時20分，天文台錄得最高33.3度，上水更已高見35.5度。天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來晴朗酷熱的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。

天文台預測本港今日天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨。吹輕微至和緩偏東風。展望未來兩三日天晴酷熱，明日及周二氣溫高達28至34度，打鼓嶺、沙田及赤鱲角或達35度，而更有機會高見36度，市民要注意慎防中暑。

不過料受低壓槽影響，周四（14日）起至下周二（19日）連日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫則稍降至介乎28至32度。市民外出緊記帶備雨傘。

熱帶氣旋方面，內地中央氣象台預計未來10天，南海中南部海域將有一至兩個熱帶低壓活動，南部海域將出現風雨天氣。不過美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見有熱帶氣旋生成。

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