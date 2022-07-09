周末天朗氣清酷熱天氣警告生效　天文台料下周中後期迎驟雨

本港今周迎來天朗氣清的周末，正午時分陽光充沛，天文台表示，本港多處地區溫度上升至約33度，其中天水圍濕地公園更達34.4度高溫，另酷熱天氣警告現正生效。

天文台預測，高空反氣旋會在未來數天帶來大致晴朗及酷熱天氣，不過，一道廣闊低壓槽影響南海南部至菲律賓一帶，預料該低壓槽在下週後期逐漸靠近南海北部，並為該區帶來驟雨。



▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼



+ 3

天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區溫度上升至33度左右。下午1時40分，上水、青衣、濕地公園、元朗公園及打鼓嶺等地區，錄得逾33度，其中位於上水的大隴及天水圍濕地公園的監測站，氣溫更分別高達34.7度及34.4度。天文台在上午9時45分發出酷熱天氣警告，提醒市民慎防中暑。



天文台續指，本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴，下午酷熱，有一兩陣驟雨。吹和緩東至東南風。展望未來數日天晴酷熱。

天文台九天天氣預報則顯示，高空反氣旋會在未來數天為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，料周日至周三（10至13日）市區最高氣溫達33度，吹和緩東南風，局部地區有驟雨。同時，一道廣闊低壓槽影響南海南部至菲律賓一帶，預料該低壓槽在下週後期逐漸靠近南海北部，並為該區帶來驟雨，但氣溫介乎28至32度，未見大幅降溫。

天文台預測，一道廣闊低壓槽影響南海南部至菲律賓一帶，預料該低壓槽在下週後期逐漸靠近南海北部，並為該區帶來驟雨。(天文台九天天氣預報截圖)

內地中央氣象台預測，未來十天南海中南部海域將有1至2個熱帶低氣壓生成，將為中國南部海域帶來明顯風雨。美國全球預報系統（GFS）最新預測，下周二（12日）在菲律賓東北面海域將有熱帶氣旋形成，逐漸移近台灣南部對出海域，屆時可達熱帶風暴水平，其後移近本港，但歐洲模式（ECMWF）則未見有熱帶氣旋形成，打風與否仍存未知之數。