酷熱警告續生效　多區熱辣辣　天文台料7.22起一連四日最高35度

夏日熱辣辣，天文台今日（17日）發出酷熱天氣警告，氣溫最高34度，截至下午12時，本港多區錄得33度以上高溫，大隴34.6度，打鼓嶺33.9度，坪洲33.8度。隨着副熱帶高壓脊向西伸展，本港未來9日持續酷熱，預測周五（22日）起連續4日最高溫達35度，正當盛夏。



香港未來九日天氣預告（天文台圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗天氣，正午時分，部分地區氣溫上升至33度，另一方面，西南氣流正為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。本港下午大致天晴，天氣酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

7月17日本港各區天氣。（天文台圖片）

中午大隴錄34.6度 打鼓嶺33.9度

截至中午12時，本港多區錄得33度以上高溫，大隴34.6度，打鼓嶺33.9度，坪洲33.8度，上水和元朗33.6度，濕地公園33.3度。

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副熱帶高壓脊覆蓋 持續天晴酷熱

天文台預測未來九日天氣，隨着副熱帶高壓脊向西伸展，並在本周至下周初覆蓋華南，該區持續天晴酷熱。而西南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

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