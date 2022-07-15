酷熱警告｜天文台預測未來9日熱辣辣　7.23大暑35度　兩區或37度

酷熱天氣警告今天（15日）下午1時45分再度生效，香港今天酷熱感仍在，天文台預測更顯示未來九天續「熱爆」。天文台指，受西南氣流影響，廣東沿岸未來一兩日有幾陣驟雨。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，並會在周末及下周持續覆蓋華南，該區天氣大致晴朗及酷熱。

根據九天天氣預報，香港明日（16日）起連續九日酷熱，下周三（20日）中學文憑試DSE放榜日再升溫，市區料高見攝氏34度。下周六（23日）為廿四節氣中的「大暑」，天文台料當日天晴酷熱，氣溫更升至最高35度，上水及打鼓嶺更或達37度，大暑2022或成有紀錄以來最熱大暑，市民進行戶外活動要慎防中暑。



▼7月14日 黃昏晚霞現火燒天▼



+ 10

天文台指高空反氣旋帶來晴朗天氣 今日市區最高31.2度

天氣熱辣辣，天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日（15日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至32度左右。截至中午12時，天文台錄得最高31.2度，大美督更高見35.2度。不過同時，驟雨正影響南海北部及廣東沿岸。天文台今早6時45分發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

周末周日局部地區有驟雨

天文台料今日天氣炎熱，但有幾陣驟雨；下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹輕微至和緩西南風。 展望周末期間及下周天氣酷熱，不過明日及周日（17日）料局部地區有驟雨，市民外出要帶備雨具。氣溫方面，明日起一連四日氣溫高見33度。

天文台料隨著副熱帶高壓脊向西伸展，並會在周末及下周持續覆蓋華南，該區天氣大致晴朗及酷熱。（天文台網頁截圖）

▼7月14日 酷熱天氣警告生效逾120小時▼



DSE放榜日最高達34度

下周三是中學文憑試放榜日，天文台料大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫再稍升至介乎28至34度，考生要注意天氣變化。

大暑2022或成歷來最熱大暑 上水及打鼓嶺料37度

下周六是廿四節氣中的「大暑」，是一年中最熱的節氣。天文台料下周六及周日（24日）同樣天晴酷熱，而天文台亦調高氣溫預測，料兩日均高見35度，上水及打鼓嶺更或達37度，有機會打破1972年錄得34.7度的最高溫紀錄，成為歷來最熱大暑。

▼7月11日 天晴酷熱氣溫創今年新高▼



+ 1

▼7月13日 市民追看今年超級月亮▼

