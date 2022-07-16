酷熱警告｜天文台預測未來9日熱爆至少熱到7.25　7.22起升至35度

酷熱天氣警告持續生效，天文台今早（16日）發出特別天氣提示，預告「高溫天氣持續！」天文台最新預測顯示，酷熱天氣至少持續持續多9天。天文台表示，西南氣流，會在未來一兩日，為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。但隨著副熱帶高壓脊向西伸展，並在下周覆蓋華南，預料區內持續晴朗及酷熱。

根據九天天氣預報，香港明日（17日）起連續九日酷熱，下周三（20日）中學文憑試DSE放榜日，市區料高見攝氏34度。下周五起（22日）氣溫進一步升至最高35度，高溫天氣將跨越下周六 (23日)廿四節氣中的「大暑」，至少熱到7月25日。

天文台料大暑當天將天晴酷熱，上水或直迫37度，今年大暑或成有紀錄以來最熱大暑，市民進行戶外活動要慎防中暑。



▼7月14日 黃昏晚霞現火燒天▼



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天文台指高空反氣旋帶來晴朗天氣 今日市區最高31.6度

酷熱天氣警告自昨日下午發出後，已生效逾20小時。天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來晴朗酷熱的天氣。今日正午時分，新界部分地區氣溫上升至33度左右，截至中午12時，坪洲錄得33.8度，上水錄33.6度；而港島區的跑馬地更達34.1度，市區則錄得最高31.6度。天文台今早6時45分發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天文台預測，本港今日下午及今晚大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨，吹和緩西南風。展望下周天氣持續酷熱，明日（17日）有幾陣驟雨，氣溫介乎29至33度。至於下周一(18日)則大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨，最高氣溫進一步升至34度。

(天文台網頁圖片)

DSE放榜日最高達34度

下周三（20日）是中學文憑試放榜日，天文台料大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫介乎28至34度，考生要注意天氣變化。

▼7月11日 天晴酷熱氣溫創今年新高▼



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今年大暑或成歷來最熱 預測上水直迫37度

至於下周六則是廿四節氣中的「大暑」，是一年中最熱的節氣。天文台料自大暑前一天，即下周五開始，至之後一個星期的周一(22至25日）同樣天晴酷熱，一連四日均高見35度。至於大暑當天，有機會打破1972年錄得34.7度的最高溫紀錄，成為歷來最熱大暑，根據天文台自動分區天氣預測，當日上水氣溫更預料達37度。

▼7月13日 市民追看今年超級月亮▼

