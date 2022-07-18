酷熱警告生效　未來9日「熱爆」　天文台預測下周日上水錄38度

夏日炎炎，天文台今日（18日）繼續發出酷熱天氣警告，預料天晴酷熱。受副熱帶高壓脊支配，未來一個星期持續「熱爆」，周五至下周一連續四日最高氣溫錄35度，其中下周日（24日）上水更高達38度，打鼓嶺都有37度，沙田和西貢有36度，可謂「熱力四射」。



天文台預測，下周日（24日）上水氣溫高達38度，打鼓嶺有37度。（天文台截圖）

天文台指出，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，同時，與西南氣流相關的驟雨正影響廣東沿岸。本港今日天氣酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨，吹和緩西南風，初時離岸風勢間中清勁。

天文台預測，未來9日天氣持續炎熱。（天文台截圖）

本周五起連續四日最高氣溫達35度

天氣展望，本港受副熱帶高壓脊支配，本周至下周初華南持續酷熱及天晴，而偏南氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

未來九日天氣，本港持續酷熱，最高溫維持34度或以上，本周五至下周一（22至25日）連續四日最高氣溫達35度，下周日當日下午時分，上水最高溫達38度，打鼓嶺37度，石崗、沙田、西貢及赤鱲角均錄36度，將軍澳和坪洲都有35度。

夏日炎炎，天文台今日（18日）發出酷熱天氣警告，預料今日天晴酷熱。（資料圖片）

副熱帶高壓脊令晴空區酷熱持續

天文台高級科學主任黃偉健今日於港台《千禧年代》受訪時表示，隨着副熱帶高壓脊向西伸展，華南地區及本港於過去數天及本周天晴，根據預報顯示，熱帶高壓脊向西伸展相當明顯，且未來一兩天風勢減弱，預計未來幾天持續酷熱，本周五氣溫更有機會升至35度或以上，新界則或再高一兩度。

他解釋，副熱帶高壓脊是大範圍橫流系統，在夏季覆蓋西北太平洋，7月份有機會向西伸展，其下沉氣流阻礙水氣提升及雲層形成，令晴空區酷熱天氣持續，陽光充沛。

黃偉健指，天文台會根據日間氣溫( 高於33度或以上)、風勢及濕度等因素決定發出酷熱天氣警告。過去兩年紀錄顯示，前年7月高於33度以上日子共20天、去年則有17天，本年至今則有9天，熱夜分佈方面，前年7月共錄得21日、去年有18日，今年則暫有13日。

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