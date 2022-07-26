酷熱天氣警告生效逾262小時　天文台下午於市區錄最高35.2度

本港天氣持續炎熱，天文台發出的酷熱天氣警告，截至今日（26日）正午12時，已持續生效逾262小時。天文台表示，高空反氣旋正為區內帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，本周餘下時間至下周初，仍然持續晴朗及酷熱的天氣。

在正午時分，天文台在市區已錄得最高氣溫達33.5度，打鼓嶺已升溫至36.1度。天文台自動分區天氣預報亦顯示，上水、打鼓嶺等地區，預測下午最高將達38度。截至下午6時半，天文台於市區錄得最高氣溫為35.2度。

天文台又預料，明日至下周三（8月3日）將持續酷熱，料有機會出現驟雨。雖然最高氣溫料會逐漸下跌，但明日（27日）最高仍達35度，隨後一連五天料最高達34度。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



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天文台預料，今日氣溫介乎29至36度，下午酷熱晴朗，晚上天色良好，吹輕微至和緩西南風。預測上水及打鼓嶺最高達38度，石崗、赤鱲角亦預料達37度。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



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天文台自7月15日下午1時45分發出酷熱天氣警告後，截至今（26日）中午12時，已持續生效262個小時15分鐘。

歷年最長的酷熱天氣警告，是2020年7月11日至7月30日，前後20日，生效長達467小時。天文台暫預測直至下月3日最高氣溫達33度或以上，即今波熱浪會持續至少多8日。

▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



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天文台預，，明日至下周三（8月3日）將持續酷熱，並將出現驟雨。（天文台網站）

未來一周繼續酷熱 料最快本周末西北太平洋有低壓區逐漸發展

天文台指，高空反氣旋會在本周餘下時間至下周初為區內帶來持續晴朗及酷熱天氣，並預料周末至下周初，位於西北太平洋的低壓區會逐漸發展，並移向台灣以東海域。

根據天文台九日天氣預報，預測明日至下周三（8月3日）將持續酷熱，但預料在周五（29日）起，連續一星期有機會出現驟雨。

最高氣溫料逐漸稍跌

此外，天文台又預計，未來9天最高氣溫將逐漸下跌。在周四（28日）起，將會由近日高位回落至約34度，及後在下周二（8月2日）開始，料最高氣溫會稍跌一度，降至33度。直至下周四（8月4日），最高氣溫會跌至32度，當日料短暫時間有陽光，並有幾陣驟雨。