USB風扇戰勝酷熱　林超英：溫柔氣流將汗蒸發　降皮膚溫度

本港天氣持續炎熱如「溶爐」，酷熱天氣警告自本月15日下午發出至今（25日）已有十日，天文台前台長林超英表示，酷熱天氣是氣候變化的必然現象，受副熱帶高壓脊影響，只能等颱風豪雨「打救」。堅拒開冷氣的林超英昨在facebook分享USB風扇消暑心得，他今日解構原理，強調只要自行製造氣流，將熱力帶走，皮膚表面溫度就會下降，「溫柔嘅氣流，將汗蒸發，令皮膚溫度降低。」，他又呼籲市民仿傚，「你吹過你就知，你唔吹過唔知自己鍾意，因為你無試過！」林超英預告，本港未來數年只會持續升溫，「五、六年後會報復式上升」，市民要有心理準備應對。



林超英在社交媒體發帖文，張貼工作桌的照片，桌上有一部座枱風扇。（林超英Facebook截圖）

林超英在商台《在晴朗的一天出發》表示，天氣持續酷熱是氣候變化的必然現象，明言「將來只有更加熱」，他指本港受副熱帶高壓脊影響，要等打風才能降溫，「高壓脊壓住無得搞，要佢退少少，等風雨走入嚟先可以降溫，除咗等打風，無其他出路」。

林超英預告，本港未來數年只會持續升溫，「五、六年後會報復式上升」，市民要有心理準備應對。。（資料圖片／李澤彤攝）

「瞓覺時吹住個頭同膊頭，有涼風就瞓得着」

本港昨日錄得36.1度高溫破紀錄，林超英在facebook上載圖片，分享在34度下用USB風扇散熱，留言道：「熱，但不辛苦。」林超英今日表示，家中有兩把直徑15厘米長的金屬製USB風扇，形容「好好風」，「瞓覺時將一部掛喺蚊帳，距離1至2米倒，吹住個頭同膊頭，有涼風吹住就瞓得着。」

至於上午工作時，他會用USB風扇吹上半身，用氣流帶走熱量，令皮膚表面溫度相對下降，他指：「我以為（昨日）32度，原來34度，我都嚇一跳，我係熱，有少少冒汗，但唔辛苦。」

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「城市人以為出少少汗好污糟，啲咁多汗其實係降溫」

林超英分享不開冷氣度過炎暑心得，強調最重要是製造氣流，用USB風扇遠距離吹上半身和頭部，涼爽感覺最強，「溫柔嘅氣流，將汗蒸發，令皮膚溫度降低。」主持人即指出，並非所有香港人都能抵受「溫柔嘅氣流」，林超英反駁：「你吹過你就知，你唔吹過唔知自己鍾意，因為你無試過！」

他又提到，「城市人以為出少少汗好污糟，啲咁多汗其實係降溫，一個人熱定凍，係睇皮膚溫度，用濕毛巾抺下，等啲水蒸發就涼快，千祈唔好着短袖衫喺太陽下曬，會辣傷，如果你出戶外，係應該着長衫，唔係吊帶仔，否則熱到你傻。」

「唔好以為捱一、兩年會好啲，未來會報復式上升」

林超英指，當年做台長時已透過科學估算，香港每年有50日熱夜，當時被人批評為「悲觀」，但去年已有超過50多日酷熱日子，「熱落去個勢好勁，唔好以為捱一、兩年會好啲，可能會降少少，但五、六年後會報復式上升，大家要有心理準備去應對咁炎熱天氣。」他呼籲政府多種樹木讓市民消暑抖涼，因為在樹蔭下溫度維持30多度，比石屎地表70多度為低。

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