酷熱天氣中暑求診急升　學者：行山量力而為　唔係港隊唔使搵命博

天氣持續酷熱，本港市區一度錄得36.1度創有紀錄以來7月最高氣溫，上周六（23日）氣溫達34.9度，是最熱大暑，當日有行山客於蚺蛇尖行山時懷疑中暑，送院後死亡。



家庭醫生林永和今日（25日）表示，在酷熱天氣下，輕微熱衰竭或中暑而到社區診所求診的人士有上升，提醒如中暑處理不當，有六、七成機會死亡。出現中暑或熱衰竭現象時，應盡快減少接觸高溫環境，「灑啲水濕下佢，有冷氣就最理想。」



香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指出，行山上斜能量消耗是平時一倍，出現熱衰竭機會亦較大，強調最重要是量力而為，「唔係代表香港比賽，唔洗搵命博，要懂得放棄，落返山。」



▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



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林永和：中暑有七成機會死亡

家庭醫生林永和在港台節目《千禧年代》表示，在酷熱天氣下，輕微熱衰竭或中暑而到社區診所求診的人士有上升，大多出現微燒或頭痛等情況，部份人誤以為感染新冠而求診，當中不少曾於互外運動。林永和解釋，當出汗不足以應付散熱，身體調節氣溫機制失效，體溫上升到40.5度以上，就可能會中暑，會出現心跳加速、血管膨脹、神智混亂，嚴重可以出現發炎，如處理不當，有六、七成機會死亡。

家庭醫生林永和表示在酷熱天氣下，輕微熱衰竭或中暑而到社區診所求診的人士有上升，大多出現微燒或頭痛等情況。（資料圖片／鍾偉德攝）

感熱衰竭應遠離高溫 補充電解質

林永和提醒，出現中暑或熱衰竭現象時，應盡快減少接觸高溫環境，「灑啲水濕下佢，有冷氣就最理想」，亦可換上較鬆身啲衣服並補充水份，而為解決電解質流失的情況，坊間不少電解質飲品，亦有幫助，如無改善應盡快報警求助，因可以惡化得好快。他又表示長者的身體調節氣溫機制可能較差，退休人士亦應避免獨自行山。

雷雄德強調行山最重要是量力而為，中段應多休息，留意自己身體情況，朋友互相照應。。（張浩維攝/資料圖片）

雷雄德：行山上斜能量消耗是平時一倍

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指，酷熱天氣下行山應有體能狀況、器材裝備、應對方案三個風險管理，而早前發生行山中暑後離世的個案，都涉及蚺蛇尖及鷄公嶺，兩者都有一個共通點，「啲山都光禿禿，太陽直曬，要直接上山，冇得匿。」

雷雄德表示，行山上斜能量消耗是平時一倍，出現熱衰竭機亦會較大，強調最重要是量力而為，中段應多休息，留意自己身體情況，朋友互相照應。他又指行山應計劃後備路線，「唔係代表香港比賽，唔洗搵命博，要懂得放棄，落返山。」

胡啟榮表示留意到不少人的防曬意識都不足，「曬到紅撲撲，好似燒豬咁都繼續」，提醒一段時間要補太陽油。（資料圖片 / 廖俊升攝）

拯溺員工會：切勿飲酒後下水

港九拯溺員工會副主席及發言人胡啟榮指近日天氣炎熱，沙灘及泳池人數都有上升，泳池有人數限制，多了很多人排隊，沙灘更「插針都插唔入」，而他工作的屯門黃金泳灘，人流量比平時多一倍，「咩人都有，一家大細更多」。他又表示留意到不少人的防曬意識都不足，「曬到紅撲撲，好似燒豬咁都繼續」，提醒每隔一段時間要補充太陽油，雖然當下未必有事，但過一兩日就因曬傷而發痛，另外，他留意到不少人飲酒消暑或有不適都下水，增加中暑風險，有機會在水中暈倒及遇溺。

譚金蓮指中暑出現後遺症會影響工友日後工作能力，認為應將中暑列爲為職業病。（羅君豪攝/資料圖片）

勞聯：勞工處中暑工傷呈報個案數字仍低估

勞聯副主席譚金蓮指出，今年6月到7月期間，園藝花藝，裝修維修等工種都有出現因酷熱天氣不適的情況，她指出，出現後遺症會影響工友日後工作能力，認為應將中暑列爲為職業病。她舉例指公務工程就會較跟足政府指引，例如每一小時有休息，但如私人公司，需要趕工趕起貨，就無法休息。

她認爲，現時勞工處的中暑工傷呈報個案數字是低估情況，估計不少工友因工作地方沒法上報，亦不懂上報，即使工友不適回家休息，事後再打算上報，但亦不能證明不是回家途中出現導致，亦有工友為繼續開工，所以不上報。

▼7月23日 天文台錄得34.9度成最熱「大暑」▼



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▼7月22日 天文台錄35.6度再創高溫紀錄▼

