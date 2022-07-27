全港熱爆　酷熱天氣警告又破紀錄史上第三長　天文台料熱到下周初

全城繼續熱辣辣，酷熱天氣警告至今日（27日）中午12時，已生效超過286小時，打破2007年紀錄，成為本港有紀錄以來持續生效時間第三「長命」的酷熱天氣警告。

天文台預料高空反氣旋將持續在本周及下周初為華南地區帶來酷熱晴朗的天氣，未來九天預測最高氣溫亦在攝氏32度以上，若酷熱天氣警告維持，有可挑戰更高紀錄。

天文台預料本港今日天氣介乎攝氏29至35度，截至中午12時，本港多區最高氣溫已錄得超過33度，其中大美督錄得36度，橫瀾島、將軍澳錄得35.6度，跑馬地則錄得35.4度，紫外線指數亦達10.4甚高水平，預料最高紫外線指數可達11極高水平，市民戶外活動應做好防曬防暑措施。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



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天文台預料，本港今日氣溫介乎攝氏29至35度，預測最高紫外線指數可達11的極高水平，天文台今晨6時許發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣持續，務必補充足夠水分，如感不適應立刻休息或求助，需要時要儘快求醫。

酷熱天氣警告持續逾286小時 登史上第三「長命」

天文台自7月15日下午1時45分發出酷熱天氣警告，至今日中午12時10分，已逾286小時30分鐘，打破2007年7月24日發出後所維持的286小時10分鐘，成為本港有記錄以來第三長的的。現時最「長命」的酷熱天氣警告在2020年7月11所發出，當時維持467小時，即約19天；倘若今次警告在未來9天仍然生效，或有機會取代該紀錄，成為酷熱之最。

多區最高氣溫逾33℃ 大美督正午錄最高36℃

根據天文台數據，截至中午12時，本港今日多區錄得超過攝氏33度的最高氣溫，其中大美督錄得36度，橫瀾島、將軍澳錄得35.6度，跑馬地則錄得35.4度，石崗35度，黃大仙、打鼓嶺34.9度，沙田34.7度，大埔34.6度，西貢、北潭涌、滘西洲、大隴34.5度，上水34.4度，濕地公園亦錄34.3度，九龍城則錄得34度。

▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



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天文台料酷熱天氣持續至下周初

天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港今日陽光充沛及酷熱，吹輕微至和緩西南風。天文台預料高空反氣旋會在本周餘下時間至下周初期間，為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣，隨著高空反氣旋稍為減弱，並受高空擾動影響，下周中後期中國東南部驟雨增多。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日大致移向東海並逐漸發展。

天文台料下周四有雨 氣溫稍回落

至於九天天氣方面，天文台預測未來九日本港最高氣溫仍超過攝氏33度，明日最高氣溫35度，之後數天稍回落至34度，明後兩日天晴酷熱，其後大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，預料下周四（8月4日）將有幾陣驟雨，僅短暫時間有陽光，氣溫亦稍降至28至32度。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼

