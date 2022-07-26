7月「熱爆」天氣破6項高溫紀錄　天文台料8月能否降溫視乎兩因素

本港天氣近日熱辣辣，持續多日出現高溫。天文台表示，截至昨日（25日）本港的高溫天氣已刷新六項紀錄，包括歷來最熱的「七月天」、有記錄以來最多日數氣溫達35度或以上，以及有記錄以來最熱的大暑等。

天文台預料，本周餘下時間至下周初華南仍然持續晴朗及酷熱。至於踏入8月的溫度變化，則要視乎屆時本港附近雲量和驟雨的發展。天文台又提醒市民市民應避免長時間在陽光下曝曬，多補充水分及不要過度勞累。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



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錄得36.1度成最熱7月天

酷熱天氣警告自7月15日生效以來，已持續近270小時。天文台列出近日高溫天氣所打破的六項紀錄，包括在7月23日，天文台錄得最高氣溫34.9度，是有記錄以來最熱的大暑；而在7月24日，天文台錄得最高氣溫36.1度，是今年以來的最高紀錄，亦是1884年有記錄以來其中一個第三熱的日子，更是歷來7月錄得的最高氣溫。

另外，7月24日上水的氣溫高達39度，是自2004年有記錄以來最高紀錄。而在7月25日，天文台錄得最低氣溫29.9度，亦是有記錄以來最高7月份日最低氣溫。

同時，天文台已錄得17日熱夜及7日氣溫達35度或以上，同時打破歷來最多熱夜及最多日數氣溫達35度或以上的紀錄。

▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



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天文台：西北太平洋副熱帶高壓脊異常強盛

天文台解釋，今次的酷熱天氣過程氣溫極端地高及持久，主要原因是西北太平洋副熱帶高壓脊在7月中至下旬異常強盛，並覆蓋華南，令該區氣溫持續高企。根據最新的天氣預報，本周餘下時間至下周初華南持續晴朗及酷熱。至於踏入8月的溫度變化，則要視乎屆時本港附近雲量和驟雨的發展。

天文台又提醒，高溫天氣持續，市民應避免長時間在陽光下曝曬，亦不要過度勞累。如感到不適，例如頭暈、頭痛、氣促及神志不清等徵狀，立刻休息和求助，需要時盡快求醫。

根據最新的天氣預報，本周餘下時間至下周初華南持續晴朗及酷熱。（天文台網頁截圖）

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



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▼7月23日 天文台錄得34.9度成最熱「大暑」▼

