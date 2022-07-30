高溫觸發驟雨降溫　天文台料下周天氣不穩　間中有大驟雨及雷暴

持續逾一星期酷熱，本港迎來大雨。天文台今早（30日）一度發出黃色暴雨警告信號，指高空反氣旋會在周末至下周初為華南帶來持續酷熱的天氣，高溫觸發的驟雨會影響該區，下周隨高空反氣旋減弱，並受高空擾動影響，該區天氣不穩，間中有大驟雨及雷暴。

天文台料本港今日氣溫介乎攝氏27至32度，下周日至周二（31日至8月2日）酷熱，最高氣溫重上33至34度，下周三（3日）起多雨有驟雨及雷暴，下周初雨勢有時頗大，周五（5日）最高氣溫降至30度。



▼6月8日．紅色暴雨警告期間滂沱大雨▼



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黃雨維持1個半小時後取消

天文台今早10時一度發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，隨後又發出兩則特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港，呼籲如身處室外盡快到安全地方躲避。黃雨警告生效約1個半小時後取消，天文台稱西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

雷暴警告今晨起生效 至早上11時錄5,965次雲對地閃電

天文台今晨1時45分發出雷暴警告，截至早上11時半仍然生效。根據天文台紀錄，由今晨1時至早上11時，香港共錄得5,965次雲對地閃電次數，當中新界東錄得3,451次、港島及九龍1,275次、新界西989次及大嶼山250次。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



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下周中後期天氣不穩 間中有大驟雨及雷暴

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨會影響該區。隨著高空反氣旋減弱，並受高空擾動影響，下周中後期華南地區天氣不穩定，間中有大驟雨及雷暴。

多區氣溫回落 筲箕灣錄23.9度

隨雨水降臨，連續多日的酷熱天氣亦稍有降溫，多區最低氣溫回落，其中大帽山一度錄得攝氏19.3度，一些較多住宅地區溫度亦回落，其中元朗公園錄得最低氣溫23.7度、筲箕灣23.9度、將軍澳24度、大埔24.3度。

酷熱天氣警告今早取消 維持356小時成第二「長命」

持續超過14天的酷熱天氣警告，約於在今早9時45分取消。「埋單」計數，今次酷熱天氣警告持續達356小時，已超越2018年5月18日發出持續348小時的紀錄，取而代之成為本港有紀錄以來第二「長命」的酷熱天氣警告。

下周有雨 下周四最高氣溫降至30度

至於9天天氣方面，天文台預料明日恢復酷熱，氣溫介乎攝氏28至33度，直至下周二均會有陽光及酷熱，局部地區有驟雨，至周三起多雲有雲，周四起有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫會降至攝氏30度，再下一個周日（7日）才重現陽光，最高氣溫將回升至32度。

▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼

