天文台上午11時半取消黃色暴雨警告　多區降溫　將軍澳曾降至24度

本港持續酷熱多日，今早（30日）天氣轉壞，天文台早上10時發出黃色暴雨警告信號，表示本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，而西貢區的雨勢更特別大。黃色暴雨警告至早上11時半取消。天文台又預料有強陣風吹襲，提醒市民如身處室外，要盡快到安全地方躲避。

受到天雨影響，早上多區急降溫，早上10時，天文台錄得攝氏27度，將軍澳降至24度，觀塘、筲箕灣等則錄得25度。



天文台早上10時發出黃色暴雨警告信號，表示本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台預料有強陣風吹襲，提醒市民如身處室外，要盡快到安全地方躲避。

雷暴警告亦於凌晨1時45分生效，有效時間至今日正午12 時 ， 預料本港有狂風雷暴 。預 料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港 。在過去一小時 ， 本港錄得超過3000次 雲對地閃電 。

天文台表示，驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。在上午十時，熱帶低氣壓桑達集結在上海以東約460公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過東海。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。吹輕微至和緩西南風。展望 :未來一兩日持續酷熱，但局部地區有驟雨。下週中後期驟雨增多及有雷暴。