酷熱天氣警告生效逾335小時　天文台料下周大驟雨　最高氣溫跌5度

本港持績酷熱，酷熱天氣警告已生效超過335小時，天文台預料高溫持續到下周初，下周二（8月2日）起開始有雨，下周中後期更有大驟雨及雷暴，屆時氣溫將有望回落至攝氏27至30度，最高氣溫較今日下跌5度。

天文台預計，今日（29日）本港氣溫介乎攝氏29至35度。截至下午1時，多區錄得35度以上高溫，其中打鼓嶺最高氣溫達37.3度、大隴37.2度、橫瀾島37.1度，即將踏入周末，市民戶外活動務必做好防暑防曬措施，免生意外。



▼7月27日 酷熱天氣警告生效第13日▼



天文台表示，高空反氣旋會在周末至下周初為華南帶來持續酷熱的天氣，隨著高空反氣旋減弱，並受高空擾動影響，下周中後期華南地區天氣不穩定，間中有大驟雨及雷暴。

酷熱天氣警告生效逾335小時 有望成第二「長命」警告

自天文台在7月15日下午1時45分發出酷熱天氣警告後，至今仍然生效，警告已維持超過335小時，尚有不足一天、約13小時，即有望打破2018年5月18日所發出的酷熱天氣警告紀錄，取而代之成為第二「長命」的酷熱天氣警告。至於目前最「長命」的酷熱天氣警告則為2020年7月11日發出，當時生效約467小時。

天文台預測今日本港氣溫介乎攝氏29至35度，正午時分本港大部地區氣溫上升至攝氏33度或以上，預測本港今日大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨，吹輕微至和緩西南風。

多區錄逾35度高溫 打鼓嶺最高氣溫達37.3度

截至下午1時，天文台在多區錄得的最高氣溫均超過攝氏35度，其中打鼓嶺最高氣溫達37.3度、大隴37.2度、橫瀾島37.1度，其餘沙田及大美督則錄得36.8度；濕地公園36.7度；跑馬地36.6度。

下周初有雨 下周四最高氣溫降至30度

天文台9天天氣預報亦顯示方面，本港預料下周二起有雨，短暫時間有陽光，有雨天氣更將持續之後的周日（8月7日），其中周四及周五（8月4及5日）雨勢有時頗大，最高氣溫則較今日降5度，至30度水平，隨後一兩天最高氣溫將回升至31至32度。

此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋桑達會在未來一兩日橫過東海，至在正午12時，熱帶低氣壓桑達集結在沖繩島之東北偏東約590公里，預料向西北偏西移動，時速約35公里，移向琉球群島一帶，料離本港較為遙遠。

▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼

