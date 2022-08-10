木蘭風球｜長洲大美督吹烈風　天文台解未符八號風球標準兩大因素

熱帶風暴「木蘭」來襲，天文台發出的三號強風信號至今午（10日）仍然生效。木蘭已登陸，距香港約500公里，但三號風球未除，風勢雨勢更有時頗大。木蘭猶有餘勁，天文台就發文分析指，木蘭今早在本港西南約400公里左右掠過，衛星雲圖顯示木蘭的環流甚為廣闊，木蘭的強雨帶主要集中在其外圍，故其東側的外圍雨帶在昨日及今日為廣東沿岸地區帶來狂風大驟雨及雷暴。



文章又指，在強雨帶影響下，長洲在昨晚9時左右錄得的陣風高達每小時108公里，而大美督的風力亦曾有一段短時間達到烈風程度，即八號風球的風力。不過天文台解釋由於烈風出現的時間較為短暫，並只影響本港小部分地區，未達八號烈風或暴風信號標準。



▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



天文台表示，在下午2時，木蘭集結在香港之西南偏西約500公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過雷州半島及北部灣一帶。根據衛星雲圖顯示，木蘭的環流甚為廣闊，其強雨帶主要集中在其外圍，有季風低壓的特徵。而木蘭東側的外圍雨帶在昨日及今日為廣東沿岸地區帶來狂風大驟雨及雷暴，期間本港普遍錄得超過70毫米雨量。

天文台又指，雖然木蘭的中心與香港保持400公里或以上的距離：「但其外圍雨帶所伴隨的猛烈陣風仍然不容忽視。」天文台解釋，熱帶氣旋的雨帶通常會伴隨著狂風，當較強的雨帶間歇性橫掃過香港時，個別地區的風力可能會在短時間內上升。

▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼



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2022年8月9日晚上10時20分的紅外線衛星圖片。（天文台圖片）

因此木蘭吹襲香港期間，本港普遍吹強風程度的東至東南風，即達三號強風信號的風力。另外，離岸及部分高地的風力間中達到烈風程度。而在強雨帶影響下，長洲在8月9日晚上9時左右錄得的陣風高達每小時108公里，而大美督的風力亦曾有一段短時間達到烈風程度。天文台強調由於烈風出現的時間較為短暫，並只影響本港小部分地區，未達八號烈風或暴風信號標準。

天文台提醒，雖然木蘭已逐漸遠離本港，但其外圍雨帶仍會在今明（11日）兩日為本港帶來大驟雨及狂風雷暴；海仍有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊，並停止所有水上活動。

2022年8月9日正午至8月10日正午期間24小時本港的雨量分佈。（天文台圖片）

▼8月9日 鯉魚門三家村出現輕微水浸▼



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