木蘭風球｜3號風球已橫風橫雨現湧浪　風勢凌厲或因季風低壓作怪

熱帶風暴「木蘭」來襲，天文台今（9日）早11時25分掛上三號風球，除非木蘭顯著增強，3號風球持續至晚上10時。

目前木蘭風暴距離本港逾500公里，但本港多區已「橫風橫雨」。綜合資料顯示，有別一般熱帶氣旋，「木蘭」由季風低壓發展形成，其外圍風力較強。內地中央氣象局最新的大風預報圖亦顯示，本港正位處於木蘭「大風區」範圍，風力強度達熱帶風暴級別。即使木蘭尚未「殺埋身」，市民亦可率先感受到其威力。

天文台指出，直至下午4時15分，本港吹偏東強風，初時離岸及高地間中吹烈風，另海面有非常大浪及湧浪。天文台署理高級科學主任郝孟則解釋指，由於相關雨帶正影響本港，並伴隨猛烈陣風，遂可感受到較明顯風力。



▼8月9日 熱帶風暴「木蘭」襲港情況▼



天文台曾解釋季風低壓概況，圖是2016年8月16日中午的衛星雲圖。（天文台製圖）

熱帶風暴「木蘭」有別於一般熱帶氣旋，由季風低壓逐漸發展形成，特點是其中心風力較弱，惟外圍風力則較強，故木蘭即使與本港距離尚遠，市民已可感受到其強風帶來的影響。

根據天文台教育資源「季風低壓和熱帶氣旋」文章，天文台曾闡述兩者分別。文章提到，在北半球的夏季，衛星雲圖上有時會出現一條滿佈深厚雲團、連綿數千公里長的帶狀區域（附圖黃色虛線圈），氣象學上稱為「熱帶輻合帶」，位於南海至印度洋的一段又叫做「季風槽」。由於南北兩側分別吹著西南季風及東北信風這兩支「對頭風」（見圖藍色箭頭），季風槽上容易爆發對流活動，並發展成低壓區，統稱為季風低壓。

大風區「疊正」香港 距港逾500公里已感風暴威力

根據內地中央氣象局最新的大風預報圖顯示，今日下午兩時起計的24小時，木蘭外圍所在（南海北部海域及廣東中西部沿海）的風力強度，達到熱帶風暴級別。由於本港位置正正位處木蘭「大風區」一帶範圍。故今次的木蘭風暴，在今日下午時間，雖距離本港逾500公里，市民仍可感受強風影響。



至於降雨預報方面，內地中央氣象局資料亦顯示，廣東南部沿海等地24小時內降水量達100至200毫米，即達內地當局「大暴雨」級別。

中央氣象局最新的大風預報圖顯示，北京時間今日下午兩時的未來24小時，其外圍風力強度達熱帶風暴級別。(中央氣象局圖片)

天文台天氣監測數據顯示，下午3時半，大老山過去十分鐘最高陣風錄得每小時72公里。(天文台截圖)

料明日離岸及高地達烈風程度

香港天文台天氣監測數據所見，下午3時半，大老山過去十分鐘最高陣風錄得每小時72公里、中環碼頭及天星碼頭則分別為每小時53及48公里。香港天文台熱帶氣旋路徑資訊則顯示，「木蘭」的中心附近最高持續風速錄得每小時65公里。

天文台亦進一步提升明日風勢預測級別，料可達東至東南風六至七級，初時離岸及高地達八級，亦即可達八號風球的烈風程度，後轉東南風五級，離岸間中六級。

天文台署理高級科學主任郝孟則表示，下午五時許，「木蘭」距離本港西南偏南約520公里，他解釋指，由於相關雨帶正影響本港，並伴隨猛烈陣風，遂可感受到較明顯風力。他又提到，過往部分三號風球，未必直接受外圍雨帶影響，但今次雨帶相對廣闊，遂感受相對較強烈。